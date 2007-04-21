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Страховки в хайпах-добро или зло?
В последнее время многие блоги и моники стали предлагать страхование вкладов в хайпы.
Раньше страховками занимались страховщики,на форуме даже есть специальный раздел.
Теперь же страхуют все кому не лень.
Что такое страховка в хайпах?
Админ перечисляет энную сумму монику или блогеру для страховки.
На эту сумму застрахованные пользователи делают вклады.
В случае скама если застрахованные вкладчики остались в минусе то им возвращается сумма убытка или какая то часть взамисимости от условий страхования.
Соответственно застрахованные пользователи обязаны выполнять некоторые условия-отписываться о каждой выплате на нескольких форумах,блогах,голосовать на мониках и т.д.
Несоблюдение этих правил может повлечь отказ от страховки.
Плюсы страховки в основном для новичков-в случае скама хайпа можно не потерять свои деньги и приобрести какой то опыт.
Но все плюсы перевешивает огромный минус-страховки несут огромную нагрузку на кассу хайпа вследствие чего очень сильно сокращается жизнь хайпа.
Хотелось бы выслушать мнение хайперов о страховке.
Как вы к ней относитесь?
Вкладываете ли под страховку?
специально для ммгп.ру