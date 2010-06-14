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Владелец IBOX Банка тоже рассказал про новый mobile only bank

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#1
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Владелец IBOX Банка тоже рассказал про новый mobile only bank
Можно уже немного выдохнуть и чуть подробнее рассказать что же вчера произошло такого, что навсегда поменяет Банковский мир Украины)))

Старт был дан в 9-30 утра, когда партнеры из компании Fintech Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский запостили анонс выхода абсолютно нового банковского продукта на рынке- mobile only bank, с премиальной, максимально насыщенной, кредитной картой и уникальным мобильным приложением. Многие ищут аналогии или делают сравнения, поверьте это новый уровень понимания потребности клиента и каналов общения. Но самое главная новация - это объединение усилий независимого финтех стартапа и банка. Примеров много, европейских, и не только - Monzo, Рокетбанк и другие. Главное в этом сотрудничестве - партнёрство основанное на конкретном продукте, четко прописанные роли и ответственность, разделение функционала, прописанные условия outsourcing - все это позволит банку и наших коллегам долгосрочно развиваться. Вчера было много вопросов о том не боимся ли конкуренции с другими банками-партнёрами Fintech. Это хороший вопрос, банк задавался им с первого дня))). Ответ очевиден - конкуренция всегда обогащает и двигает вперёд. Чем больше будет партнёров у Fintech, тем более качественным будет продукт, тем лучше будет для клиента. Были вопросы про Приватбанк и Приват24 - само по себе сравнение с Приватом безусловно тешит самолюбие))), как и раньше считаю Приватбанк самым технологичным банком на который стоит равняться. Но этот проект совсем про другое - мобильный современный монопродуктовый банк, с outsourcing значительной части функций.

Отдельно ещё раз хочу отметить роль коллег - Fintech - занимается product development & outsourcing. Контракт на пять лет, в процессе жизни контракта Fintech должен поддерживать на комиссионной основе функциональность продуктов. Портфель банков-партнёров и продуктов у них значительный! Уверен что они ещё много всего интересного и нового будут представлять рынку.

Старт был весьма впечатляющим - массовые заказы - 20.000!!!, ddos атака, но самое главное что mobileonly банк уже живет и развивается.

Евгений Березовский
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Метки
ibox банк, mobile only bank
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