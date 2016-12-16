Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,776 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криптовалюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Не формат. Аналитика, лазейки, подводные камни. Как заработать в трейдинге без книг, вебинаров и других загадочных источников." - авторский блог пользователя Dimoniy741
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:09
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Гомель
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 63
Благодарностей: 21
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 27
КП: 0.076
Криптовалюты
На фоне последних событий с биткоином.
Опишу чисто мое мнение и буду рад услышать критику и обсудить эту тему в общем.

Несмотря на то, что цена на биткоин растет, рано или поздно он обрушится. Вопрос надолго или нет, сказать сложно. Как собственно, и когда конкретно он упадет.
Причинами падения может стать ошибка при работе самого скрипта, к примеру, какой-то человек получит миллион монет (что ооооочень мало вероятно), или кто-то "хакнет" серваки и устроит... 3,14здец (простите, модеры).
У меня лично лишь появляется улыбка от того, что кто-то бегит покупать биткоины с целью разбогатеть еще больше. Потому что я бы стал смотреть в сторону альткоинов. Причем всех. Рано или поздно, думаю, не так уж и далеко этот момент, какая-та валюта тоже вырастет резко в цене и начнет, хоть и не столь значительно, конкурировать с биткоином. Что тоже может ударить по цене самого биткоина.

Лично моя цель - купить некоторое количество альткоинов, каждого понемногу, и сидеть ждать. Я не думаю, что буду оплакивать затраченные деньги на альткоины, если какие-то и них станут в цене равны нулю.

Что вы думаете по этому поводу?

добавлено через 1 минуту
И также хочу добавить, что, если альткоины начнут конкурировать, нормально конкурировать с биткоином, то я жду появления отдельного рынка по типу forex, но только с этими **коинами.
Если не прав, докажите обратное.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

По всем вопросам skype: magic-proft
Последний раз редактировалось Dimoniy741; Сегодня в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Dimoniy741 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в криптовалюты prooozzz Криптовалюты: общий форум 1 20.05.2017 19:17
Обменник криптовалюты Iveyron Россияне 0 07.05.2017 06:51
Заработок криптовалюты Anavuajna Заработок Криптовалют 38 22.02.2017 00:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Sayspring привлек $1,5 млн на программное обеспечение для разработчиков приложений.
От TTLuck2017 в разделе «Горячие новости»
Аватар kislov
"Ощадбанк" досрочно погасил рефинансирование НБУ на 850 миллионов
От kislov в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Naale
EASTOIL LTD - Eastoil.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tanrad
Рейтинг ЮАР упал до «мусорного» уровня
От tanrad в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
Аватар Timur2014
Mobile Business Corp - mobileinvest.net
От Timur2014 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Star5b.com - Star5b
От Полина Архипенкова в разделе «Прочие виды заработка»
.     
Пользователей
411,776
Тем
471,436
Сообщений
11,664,855

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube