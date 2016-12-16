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Криптовалюты
На фоне последних событий с биткоином.
Опишу чисто мое мнение и буду рад услышать критику и обсудить эту тему в общем.
Несмотря на то, что цена на биткоин растет, рано или поздно он обрушится. Вопрос надолго или нет, сказать сложно. Как собственно, и когда конкретно он упадет.
Причинами падения может стать ошибка при работе самого скрипта, к примеру, какой-то человек получит миллион монет (что ооооочень мало вероятно), или кто-то "хакнет" серваки и устроит... 3,14здец (простите, модеры).
У меня лично лишь появляется улыбка от того, что кто-то бегит покупать биткоины с целью разбогатеть еще больше. Потому что я бы стал смотреть в сторону альткоинов. Причем всех. Рано или поздно, думаю, не так уж и далеко этот момент, какая-та валюта тоже вырастет резко в цене и начнет, хоть и не столь значительно, конкурировать с биткоином. Что тоже может ударить по цене самого биткоина.
Лично моя цель - купить некоторое количество альткоинов, каждого понемногу, и сидеть ждать. Я не думаю, что буду оплакивать затраченные деньги на альткоины, если какие-то и них станут в цене равны нулю.
Что вы думаете по этому поводу?
добавлено через 1 минуту
И также хочу добавить, что, если альткоины начнут конкурировать, нормально конкурировать с биткоином, то я жду появления отдельного рынка по типу forex, но только с этими **коинами.
Если не прав, докажите обратное.
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Последний раз редактировалось Dimoniy741; Сегодня в 21:12.
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