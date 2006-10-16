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Рестарт в экономических играх - это повод для переноса в "Проблемные"?

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Результаты опроса: Рестарт в экономических играх - это повод для переноса в "Проблемные"?
Да, рестарт - это СКАМ! 0 0%
Нет, рестарт - это игровой процесс! 0 0%
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Старый Сегодня, 20:08
#1
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Имя: Игорь
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Рестарт в экономических играх - это повод для переноса в "Проблемные"?
Когда хайп скамится, его вкладчики разделяются на два лагеря: одни благодарят админа за профит, другие ругают за минус.
А вот в экономических играх все гораздо интереснее: там скам преподносят, как успешное завершение сезона! При этом те, кто в минусе даже не возмущаются, т.к админ "честно выполнил свои обязательства и выплатил, например, 90% всей кассы"...

Так давайте, наконец, разберемся и расставим раз и навсегда все точки над "i"

Рестарт - это повод для переноса в "проблемные" или "честный" админ заслуживает вечной работы?
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Старый Сегодня, 20:38
#2
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Re: Рестарт в экономических играх - это повод для переноса в "Проблемные"?
Цитата:
Сообщение от Infolist Посмотреть сообщение
Рестарт - это повод для переноса в "проблемные" или "честный" админ заслуживает вечной работы?
а чем экономические игры лучше хайпов?
карбон рестартанул и попал в проблемный раздел
я думаю правила должны быть одинаковы для всех
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