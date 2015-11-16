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Цифровой банкинг из Эстонии теперь доступен для любого человека в мире

Эстония уже с 2014 года запустила так называемую программу "электронного резидентства" позволяющую любому человеку подавать заявку на присоединение к их новой цифровой нации, а также с помощью которой можно будет зарегистрировать международную в странах Евросоюза и управлять её из любой точки мира через ту же сеть Интернет.



Это означает, что электронным резидентам не нужно будет приезжать в Эстонию, чтобы на месте получить доступ бизнес банкингу. Таким образом, компания функционирующая на территории Евросоюза с полностью цифровым международным номером банковского счета (IBAN), отныне может быть создана в любой точке мира, где имеется возможность подключения к Интернету.



Помимо этого, эстонские власти ранее уже сотрудничали с финской компанией Holvi (которая была приобретена в прошлом году испанской банковской компанией BBVA), и она будет предлагать свои услуги "независимым от места пребывания предпринимателям".



Комментируя это событие, директор программы электронного резидентства г-н Каспар Корюс (Kaspar Korjus) утверждает, что компания Holvi сможет предложить своим клиентам "безграничный бизнес-банкинг, который специально предназначен для нашего быстрорастущего сообщества электронных резидентов."



Господин Антти-Юсси Суоминен (Antti-Jussi Suominen), генеральный директор компании Holvi, добавляет, что он "с самого начала следил за инициативой по электронному резидентству в Эстонии и теперь он рассматривает это партнерство с эстонским властями как отличную возможность помочь предпринимателям в их непростой деятельности".



Сообщается, что электронные резиденты смогут открыть свою фирму в течение 1 рабочего дня и начать управлять компанией сразу же удаленно, а среди предоставляемых сервисов от Holvi, то можно будет обратиться в эту компанию по вопросу открытия банковского счета и выдачи кредитной карты, по поводу ведения электронного банкинга или того, что касается пользования услугами международных платежных систем. Также через предлагаемый сервис можно платить налоги, а еще подписывать все документы в цифровом формате.



Важно также помнить, что электронное резидентство не предоставляет гражданство, статус эстонского налогоплательщика или право свободного въезда в Эстонию или страны ЕС. Но для довольной большой части предпринимателей многих стран мира оно удобно и выгодно и сейчас они часто подают заявки на его получение.



В настоящее время уже более 20 000 человек из 138 стран мира подали заявки на получение электронного резидентства и в общей сложности они сейчас управляю более 3000 компаниями.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5929a10d64a18 Эстония уже с 2014 года запустила так называемую программу "электронного резидентства" позволяющую любому человеку подавать заявку на присоединение к их новой цифровой нации, а также с помощью которой можно будет зарегистрировать международную в странах Евросоюза и управлять её из любой точки мира через ту же сеть Интернет.Это означает, что электронным резидентам не нужно будет приезжать в Эстонию, чтобы на месте получить доступ бизнес банкингу. Таким образом, компания функционирующая на территории Евросоюза с полностью цифровым международным номером банковского счета (IBAN), отныне может быть создана в любой точке мира, где имеется возможность подключения к Интернету.Помимо этого, эстонские власти ранее уже сотрудничали с финской компанией Holvi (которая была приобретена в прошлом году испанской банковской компанией BBVA), и она будет предлагать свои услуги "независимым от места пребывания предпринимателям".Комментируя это событие, директор программы электронного резидентства г-н Каспар Корюс (Kaspar Korjus) утверждает, что компания Holvi сможет предложить своим клиентам "безграничный бизнес-банкинг, который специально предназначен для нашего быстрорастущего сообщества электронных резидентов."Господин Антти-Юсси Суоминен (Antti-Jussi Suominen), генеральный директор компании Holvi, добавляет, что он "с самого начала следил за инициативой по электронному резидентству в Эстонии и теперь он рассматривает это партнерство с эстонским властями как отличную возможность помочь предпринимателям в их непростой деятельности".Сообщается, что электронные резиденты смогут открыть свою фирму в течение 1 рабочего дня и начать управлять компанией сразу же удаленно, а среди предоставляемых сервисов от Holvi, то можно будет обратиться в эту компанию по вопросу открытия банковского счета и выдачи кредитной карты, по поводу ведения электронного банкинга или того, что касается пользования услугами международных платежных систем. Также через предлагаемый сервис можно платить налоги, а еще подписывать все документы в цифровом формате.Важно также помнить, что электронное резидентство не предоставляет гражданство, статус эстонского налогоплательщика или право свободного въезда в Эстонию или страны ЕС. Но для довольной большой части предпринимателей многих стран мира оно удобно и выгодно и сейчас они часто подают заявки на его получение.В настоящее время уже более 20 000 человек из 138 стран мира подали заявки на получение электронного резидентства и в общей сложности они сейчас управляю более 3000 компаниями.Перевод специально для mmgp.ru источник

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