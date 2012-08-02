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Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,149 Благодарностей: 684 УГ: 6 КП: 0.383 подарки

Стартап Sprig, привлекший $ 56 млн, прекращает свою деятельность Сотрудники получат зарплату за два месяца, а для их последующего трудоустройства будет устроена ярмарка карьеры.



Генеральный директор и соучредитель Гаган Бияни написал: «Без сомнений, мне грустно из-за того, что модель бизнеса Sprig не сработала, хотя объем поставок еды постоянно растет. Потребность в легкодоступной и высококачественной пище всегда будет актуальной, но организация сразу сервиса доставки и собственного производства — настоящий вызов».







Sprig — это инновационный стартап по доставке пищи, который закрывает свои двери после попыток масштабирования. Ранее в мае компания Mapple из Нью-Йорка внезапно закрылась и продала свои подразделения Deliveroo. В марте прошло года SpoonRocket, служба доставки в Калифорнии, прекратила свою деятельность и продала IP-адрес бразильской компании. Кроме того, стартапы по доставке еды Din и Bento тоже закрылись. А другие платформы по доставке еды, такие как Munchery, все еще конкурируют в борьбе за выживание, не оставляя попыток произвести революции на рынке.



Письмо генерального директора Sprig Гагана Бияни:

Цитата: «Дорогие друзья и клиенты,



С тяжестью на сердце я и мои соучредители делимся с вами новостью о закрытии приложения Sprig. Мы проносим извинения всем тем, кто доверил Sprig свое ежедневное питание, и нашей большой команде, на которую повлияет закрытие. У сферы доставки еды светлое будущее, и я горжусь проделанной работой, ведь Sprig оказала положительное влияние на отрасль.



Нашим сотрудникам: спасибо. Вы обеспечили лучшее обслуживание клиентов в отрасли и создали инновации, которыми восхищались окружающие. Вы создали меню питание с сотнями разных блюд, приготовленных из самых вкусных продуктов, которые я когда-либо пробовал. Вы создали обрабатывающую систему, которая обеспечила прозрачность и подотчетность всех используемых в блюде ингредиентов, а также питательных данных. С вашей помощью был создан сервис логистики, доставляющий клиентам готовую и горячую пищу менее чем за 15 минут. Все наши сотрудники, в том числе рабочие серверной, кухни, центрального офиса и штаб-квартиры, получат двухмесячную зарплату в рамках закрытия. Что еще более важно, мы проведем ярмарку карьеры, чтобы помочь найти будущую работу. Мы поможем ускорить вашу карьеру и добиться успеха.

(Примечание: Если вы представитель компании, которая нанимает или заинтересована в общении с нашей командой, пишите нам по адресу jobs@sprig.com).



Нашим клиентам: вы стали нашим источникам вдохновения в этом путешествии. Спасибо за потрясающий рост, за рекламу «из уст в уста» и отзывы, которые вы нам предоставили. Ваши сообщения, телефонные звонки, фотографии и обзоры подкрепляли уверенность в нашей работе. Мы гордимся тем, что доставили вам миллионы блюд и надеемся, что вы продолжите требовать от компаний по доставке пищи лучшего. Четыре года назад доставка еды была головной болью — она была дорогой, ее трудно найти, при этом пища низкого качества. А сегодня существуют тысячи ресторанов, предлагающих удивительную еду.



Для прессы и общественности: Нет сомнений, мне досадно, что модель Spring не сработала, но область доставки питания в целом растет. Требование к удобному и высококачественному продукту Sprig всегда было высоким, но мы столкнулись со сложностью владения и логистикой и производством блюд. Проведя четыре года в качестве инсайдера индустрии пищевой промышленности, я поражен изменениями в отрасли. Продовольствие — это одна из основ общества и я твердо верю в то, что она должна стать более устойчивой и этичной. Я надеюсь, компании по доставке еды будут преуспевать, отдавая правильные приоритеты. Пожалуйста, продолжайте внедрять перемены: поощряйте качественные системы питания, улучшайте заботу о работниках и повышайте осведомленность о питании. Это серьезные проблемы, которые нельзя оставлять без питания.



Что касается меня, главная цель на ближайшие недели является помощь в последующих шагах членам нашей команды. После этого я возьму паузу для личного размышления, а затем начну следующее предприятие.



Спасибо вам за все, Гаган.» Перевод специально для mmgp.ru



В пятницу Business Insider сообщил, что стартап Sprig, занимающийся доставкой продуктов питания прекращает свое существование. Компания привлекла более $ 56 млн от ведущих инвесторов Силиконовой долины за новый подход к доставке продуктов питания. Приложение Sprig было высококлассным сервисом доставки еды. С его помощью клиенты могли заказать что угодно, от цуккини с креветками и пюре из базилика и грецкого ореха до капусты с лимоном и пармезаном и салата из лебеды. Представитель компании подтвердил, что Sprig прекращает деятельность в пятницу.Генеральный директор и соучредитель Гаган Бияни написал: «Без сомнений, мне грустно из-за того, что модель бизнеса Sprig не сработала, хотя объем поставок еды постоянно растет. Потребность в легкодоступной и высококачественной пище всегда будет актуальной, но».Sprig — это инновационный стартап по доставке пищи, который закрывает свои двери после попыток масштабирования. Ранее в мае компания Mapple из Нью-Йорка внезапно закрылась и продала свои подразделения Deliveroo. В марте прошло года SpoonRocket, служба доставки в Калифорнии, прекратила свою деятельность и продала IP-адрес бразильской компании. Кроме того, стартапы по доставке еды Din и Bento тоже закрылись. А другие платформы по доставке еды, такие как Munchery, все еще конкурируют в борьбе за выживание, не оставляя попыток произвести революции на рынке.Письмо генерального директора Sprig Гагана Бияни:

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