Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,771 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Sprig, привлекший $ 56 млн, прекращает свою деятельность

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:47
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,149
Благодарностей: 684
УГ: 6
КП: 0.383
подарки
Стартап Sprig, привлекший $ 56 млн, прекращает свою деятельность
В пятницу Business Insider сообщил, что стартап Sprig, занимающийся доставкой продуктов питания прекращает свое существование. Компания привлекла более $ 56 млн от ведущих инвесторов Силиконовой долины за новый подход к доставке продуктов питания. Приложение Sprig было высококлассным сервисом доставки еды. С его помощью клиенты могли заказать что угодно, от цуккини с креветками и пюре из базилика и грецкого ореха до капусты с лимоном и пармезаном и салата из лебеды. Представитель компании подтвердил, что Sprig прекращает деятельность в пятницу. Сотрудники получат зарплату за два месяца, а для их последующего трудоустройства будет устроена ярмарка карьеры.

Генеральный директор и соучредитель Гаган Бияни написал: «Без сомнений, мне грустно из-за того, что модель бизнеса Sprig не сработала, хотя объем поставок еды постоянно растет. Потребность в легкодоступной и высококачественной пище всегда будет актуальной, но организация сразу сервиса доставки и собственного производства — настоящий вызов».



Sprig — это инновационный стартап по доставке пищи, который закрывает свои двери после попыток масштабирования. Ранее в мае компания Mapple из Нью-Йорка внезапно закрылась и продала свои подразделения Deliveroo. В марте прошло года SpoonRocket, служба доставки в Калифорнии, прекратила свою деятельность и продала IP-адрес бразильской компании. Кроме того, стартапы по доставке еды Din и Bento тоже закрылись. А другие платформы по доставке еды, такие как Munchery, все еще конкурируют в борьбе за выживание, не оставляя попыток произвести революции на рынке.

Письмо генерального директора Sprig Гагана Бияни:
Цитата:
«Дорогие друзья и клиенты,

С тяжестью на сердце я и мои соучредители делимся с вами новостью о закрытии приложения Sprig. Мы проносим извинения всем тем, кто доверил Sprig свое ежедневное питание, и нашей большой команде, на которую повлияет закрытие. У сферы доставки еды светлое будущее, и я горжусь проделанной работой, ведь Sprig оказала положительное влияние на отрасль.

Нашим сотрудникам: спасибо. Вы обеспечили лучшее обслуживание клиентов в отрасли и создали инновации, которыми восхищались окружающие. Вы создали меню питание с сотнями разных блюд, приготовленных из самых вкусных продуктов, которые я когда-либо пробовал. Вы создали обрабатывающую систему, которая обеспечила прозрачность и подотчетность всех используемых в блюде ингредиентов, а также питательных данных. С вашей помощью был создан сервис логистики, доставляющий клиентам готовую и горячую пищу менее чем за 15 минут. Все наши сотрудники, в том числе рабочие серверной, кухни, центрального офиса и штаб-квартиры, получат двухмесячную зарплату в рамках закрытия. Что еще более важно, мы проведем ярмарку карьеры, чтобы помочь найти будущую работу. Мы поможем ускорить вашу карьеру и добиться успеха.
(Примечание: Если вы представитель компании, которая нанимает или заинтересована в общении с нашей командой, пишите нам по адресу jobs@sprig.com).

Нашим клиентам: вы стали нашим источникам вдохновения в этом путешествии. Спасибо за потрясающий рост, за рекламу «из уст в уста» и отзывы, которые вы нам предоставили. Ваши сообщения, телефонные звонки, фотографии и обзоры подкрепляли уверенность в нашей работе. Мы гордимся тем, что доставили вам миллионы блюд и надеемся, что вы продолжите требовать от компаний по доставке пищи лучшего. Четыре года назад доставка еды была головной болью — она была дорогой, ее трудно найти, при этом пища низкого качества. А сегодня существуют тысячи ресторанов, предлагающих удивительную еду.

Для прессы и общественности: Нет сомнений, мне досадно, что модель Spring не сработала, но область доставки питания в целом растет. Требование к удобному и высококачественному продукту Sprig всегда было высоким, но мы столкнулись со сложностью владения и логистикой и производством блюд. Проведя четыре года в качестве инсайдера индустрии пищевой промышленности, я поражен изменениями в отрасли. Продовольствие — это одна из основ общества и я твердо верю в то, что она должна стать более устойчивой и этичной. Я надеюсь, компании по доставке еды будут преуспевать, отдавая правильные приоритеты. Пожалуйста, продолжайте внедрять перемены: поощряйте качественные системы питания, улучшайте заботу о работниках и повышайте осведомленность о питании. Это серьезные проблемы, которые нельзя оставлять без питания.

Что касается меня, главная цель на ближайшие недели является помощь в последующих шагах членам нашей команды. После этого я возьму паузу для личного размышления, а затем начну следующее предприятие.

Спасибо вам за все, Гаган.»
Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А Вы помните с чего вы начинали свою деятельность в интернете? Essoker Вопросы от новичков 17 12.01.2017 06:05
PayPal прекратит свою деятельность в Турции назаревич Новости платежных систем 25 29.08.2016 18:02
Groupon прекратила свою деятельность в Украине prada99 Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.01.2016 15:07
Дочернее предприятие Adobe Systems прекращает свою деятельность в РФ sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.09.2014 08:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар zoolegri
Ivafunds - ivafunds.net
От zoolegri в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар assss
Студенты надули новый пузырь
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angelika78
Видео: РИА Новости: Господдержка инноваций, почему это работает?
От Angelika78 в разделе «Инвестирование: обсуждение видео»
Аватар Svetlya4ok
Еврореформы превратили Украину в сырьевой придаток Запада
От Svetlya4ok в разделе «Политика и экономика»
Аватар O1igarx
Inter-Group - inter-group.cc
От O1igarx в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,771
Тем
471,431
Сообщений
11,664,596

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube