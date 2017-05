pilot10 Топ Мастер

CEO ShapeShift: подъемы и спады – часть любого экономического цикла



На конференции Consensus 2017 Эрик Ворхес, а также сооснователь компании Blockchain Питер Смит заявили о том, что подъемы и спады являются естественной и неотъемлемой частью любого экономического цикла.



«Всякий раз, когда биткоин проходит через фазы этих пузырей, появляется новая волна пользователей. Причина взрывного роста популярности биткоина кроется в том, что банки не занимаются инновациями», — подчеркнул Ворхес.

По мнению многих аналитиков, удорожание криптовалюты обусловлено также ростом политической неопределенности на глобальном уровне и растущим интересом к биткоину со стороны азиатских стран, включая Японию и Южную Корею, где цена первой криптовалюты достигала отметки в $4000.



За последние месяцы индекс Shanghai Composite заметно просел в цене, в то время, как биткоин “взлетел до небес”.





Данные: investing.com



Рост цены первой цифровой валюты происходил на фоне страхов по поводу того, что китайские власти еще больше ужесточат меры по борьбе с оттоком капитала из страны. Ранее в этом месяце сообщалось, что в июне КНР опубликует требования к криптовалютным биржам.



По мнению CEO Doubleline Capital Джеффа Гундлаха, стремительный рост биткоина на фоне проблем в КНР вовсе не является совпадением.



Jeffrey Gundlach ✔ @TruthGundlach

Bitcoin up 100% in under 2 months. Shanghai down almost 10% same timeframe, compared to most global stocks up. Probably not a coincidence!

23:29 - 23 May 2017



«Биткоин подорожал на 100% менее чем за два месяца, тогда как Shanghai потерял за этот же период почти 10%. Похоже, это не совпадение!»

На конференции Consensus 2017 некоторые представители криптоиндустрии высказали мнение, что недавний скачок цен был отчасти связан с выходом энтузиастов из более рискованных цифровых активов в пользу биткоина, который несколько более устойчив.



«Большие объемы средств, которые сейчас вкладывают в биткоины, это не доллар, иена или евро, а более рискованные цифровые активы, — отметил Питер Смит. — Люди действительно воспринимают все эти новые активы как более рискованные, и, получив хорошие прибыли, они продают их, переводя средства в биткоины».

Также во время своего выступления Питер Смит раскритиковал тех, кто “подписывает биткоину смертный приговор”.



«Одна из самых прекрасных черт биткоина – это то, что вы имеете возможность наблюдать экономику свободного рынка каждый день, и пузыри являются частью этого процесса. Я уверен, что если рынок развернется, и цена вновь станет ниже $2000, в отрасли снова начнут массово появляться некрологи по биткоину, который на самом деле всего лишь переживает естественные циклы взлетов и падений», — резюмировал CEO Blockchain.

Напомним, ранее ForkLog сообщал, что по мнению главы компании Blockchain Питера Смита биткоин может достигнуть цены $500 000 к 2030 году.



