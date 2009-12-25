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CEO ShapeShift: подъемы и спады – часть любого экономического цикла

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#1
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CEO ShapeShift: подъемы и спады – часть любого экономического цикла
По мнению CEO платформы моментального обмена криптоактивов ShapeShift Эрика Ворхеса недавний скачок цены биткоина не является случайностью или “спекулятивным безумием”, а имеет объективные причины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На конференции Consensus 2017 Эрик Ворхес, а также сооснователь компании Blockchain Питер Смит заявили о том, что подъемы и спады являются естественной и неотъемлемой частью любого экономического цикла.

«Всякий раз, когда биткоин проходит через фазы этих пузырей, появляется новая волна пользователей. Причина взрывного роста популярности биткоина кроется в том, что банки не занимаются инновациями», — подчеркнул Ворхес.
По мнению многих аналитиков, удорожание криптовалюты обусловлено также ростом политической неопределенности на глобальном уровне и растущим интересом к биткоину со стороны азиатских стран, включая Японию и Южную Корею, где цена первой криптовалюты достигала отметки в $4000.

За последние месяцы индекс Shanghai Composite заметно просел в цене, в то время, как биткоин “взлетел до небес”.


Данные: investing.com

Рост цены первой цифровой валюты происходил на фоне страхов по поводу того, что китайские власти еще больше ужесточат меры по борьбе с оттоком капитала из страны. Ранее в этом месяце сообщалось, что в июне КНР опубликует требования к криптовалютным биржам.

По мнению CEO Doubleline Capital Джеффа Гундлаха, стремительный рост биткоина на фоне проблем в КНР вовсе не является совпадением.

Читать
Jeffrey Gundlach ✔ @TruthGundlach
Bitcoin up 100% in under 2 months. Shanghai down almost 10% same timeframe, compared to most global stocks up. Probably not a coincidence!
23:29 - 23 May 2017

«Биткоин подорожал на 100% менее чем за два месяца, тогда как Shanghai потерял за этот же период почти 10%. Похоже, это не совпадение!»
На конференции Consensus 2017 некоторые представители криптоиндустрии высказали мнение, что недавний скачок цен был отчасти связан с выходом энтузиастов из более рискованных цифровых активов в пользу биткоина, который несколько более устойчив.

«Большие объемы средств, которые сейчас вкладывают в биткоины, это не доллар, иена или евро, а более рискованные цифровые активы, — отметил Питер Смит. — Люди действительно воспринимают все эти новые активы как более рискованные, и, получив хорошие прибыли, они продают их, переводя средства в биткоины».
Также во время своего выступления Питер Смит раскритиковал тех, кто “подписывает биткоину смертный приговор”.

«Одна из самых прекрасных черт биткоина – это то, что вы имеете возможность наблюдать экономику свободного рынка каждый день, и пузыри являются частью этого процесса. Я уверен, что если рынок развернется, и цена вновь станет ниже $2000, в отрасли снова начнут массово появляться некрологи по биткоину, который на самом деле всего лишь переживает естественные циклы взлетов и падений», — резюмировал CEO Blockchain.
Напомним, ранее ForkLog сообщал, что по мнению главы компании Blockchain Питера Смита биткоин может достигнуть цены $500 000 к 2030 году.

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pilot10 на форуме  
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Zycyjl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:12
#2
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Re: CEO ShapeShift: подъемы и спады – часть любого экономического цикла
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
где цена первой криптовалюты достигала отметки в $4000.
Что-то я не понял, как она там могла до 4000 тысяч подняться, кода везде цена была на 2750?
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Zycyjl вне форума  
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pilot10 (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:32
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,232
Благодарностей: 8,849
УГ: 6
КП: 0.157
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: CEO ShapeShift: подъемы и спады – часть любого экономического цикла
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Что-то я не понял, как она там могла до 4000 тысяч подняться, кода везде цена была на 2750?
Это Азия, а там другое видение этого явления. Больше соображают, больше спрос.
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pilot10 на форуме  
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Метки
биткоин, конференция, криптовалюта, новости
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