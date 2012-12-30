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Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:29
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#1
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Мастер
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,737
Благодарностей: 1,401
УГ: 3
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Новый кран 50 сатоши через 5 минут на ePay
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Сегодня, 18:32
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