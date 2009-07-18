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Как зарабатывают деньги топ 5 компаний, захвативших технологическую отрасль

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Как зарабатывают деньги топ 5 компаний, захвативших технологическую отрасль
Будущее и настоящее потребительских технологий создается, по крайней мере, одной из пяти крупнейших технологических компаний: Alphabet, Apple, Facebook, Amazon или Microsoft. Причем рынок полностью захвачен этими компаниями. Смартфоны, ноутбуки, приложения, голосовые помощники и искусственный интеллект, платформы потокового вещания музыки и видео, облачные вычисления, интернет-магазины, реклама — все, что связанно с технологической отраслью проходит через руки большой пятерки. А список стартапов, купленный олигополией, по-прежнему слишком большой.

Трудно отрицать, что каждая из пяти вышеперечисленных компаний делает отличные продукты, как и то, что они контролируют поток технологического развития. Несмотря на «регулирование» отрасли, каждая из пяти компания по-разному зарабатывает свои деньги. Как показывает недавний график Visual Capitalis, хотя это и конкуренты, все они делают деньги различными способами. Alphabet, материнская компания Google, работает над главной целью, чтобы в первую очередь быть рекламной интернет-компанией. Facebook тоже придерживается этой стратегии. Apple — аппаратная компания, а Amazon занимается всем, что связанно с электронной коммерцией.



Несмотря на то, что Microsoft по-прежнему остается доминирующим игроком на рынке обслуживания ПК, компания единственная кто выделяется диверсифицированными источниками дохода. Прежде всего Microsoft занимается Windows, но при потере доминирующего положения на рынке, компания может получать прибыль от Office, облачного бизнеса Azure, игровой консоли Xbox, рекламы и других подразделений.

Перевод специально для mmgp.ru

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