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ПАММ счет tianxiahui0426:9501566 (FxOpen)

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#1
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ПАММ счет tianxiahui0426:9501566 (FxOpen)
  1. Название ПАММ счета: tianxiahui0426 - 9501566 [FxOpen]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 26.04.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 28
    • Капитал управляющего: 200
    • Тип счета: PAMM STP

  3. Оферта:
    • tianxiahui001 (50/0/0 - 0/10 - 200/100/200 - 0)


    Расшифровка
    1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    9. Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.



  4. Манименеджмент: Не указан, но по быстрой доходности и просадки уже за месяц в 30% видно, что торговля агрессивная.

  5. Информация об управляющим: Не указано

  6. Мониторинг у брокера:


  7. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  8. Закрытые ПАММ счета: Не указано

Результаты
  • Результат: [22.05.2017 - 28.05.2017] : -54,97%
  • Результат: [15.05.2017 - 20.05.2017] : 33,95%
  • Результат: [08.05.2017 - 13.05.2017] : 71,82%
  • Результат: [01.05.2017 - 06.05.2017] : 16,41%
  • Результат: [24.04.2017 - 29.04.2017] : 24,99%
__________________
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Старый Сегодня, 17:25
#2
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,752
Благодарностей: 6,265
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: ПАММ счет tianxiahui0426:9501566 (FxOpen)
Быстрый старт и быстрый минус на 50% практически.
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ПАММ Chronicity. За 2016 год > 500%
Aisller вне форума  
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