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О швейцарских франках, которые "мечены" кокаином

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Старый Сегодня, 17:22
#1
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О швейцарских франках, которые "мечены" кокаином


В Швейцарии, как и практически в любой стране Европы сейчас остро стоит тема наркоторговли и казалось бы вот где уж суперблагополучная страна, ан нет: - при населении даже не дотягивающем до 8 млн человек (меньше чем в Москве), швейцарцы ежегодно потребляют почти 8 тонн того же кокаина и тратят на это почти 1 млрд своих франков.

Тема распространения наркотиков по стране, какое-то время назад также сильно заинтересовала и научное сообщество Швейцарии и например, преподаватель из школы криминалистики Лозаннского университета г-н Эссев, выполнив особый спектральный анализ определенного количества банкнот, которые были конфискованы у подозреваемых в наркоторговле, в итоге сумел доказать связь этих денег с незаконным промыслом подозреваемых: - просто все изъятые купюры имели на себе следы кокаина. Другими словами как только подозреваемый в наркоторговле взял в руки пачку денег за доставленный товар, причём, даже не вскрывая пакеты с порошком, а просто трогая их перед этим, то следы кокаина безусловно остаются на его ладонях и попадут на все купюры во взятой им пачке денег.

Метод разработанный г-ном Эссевом теперь может реально помочь полиции, которая пока что довольно часто не в состоянии доказать, что конфискованные у подозреваемых средства были получены за проданный кокаин. И что важно разработанная методология позволяет различать купюры обывателей (которые, кстати, тоже практически все находятся "в порошке") от купюр побывавших в руках наркодилеров. То есть "безосновательные наветы" на простых граждан со стороны полиции благодаря этой технологии теперь будут исключены.

Эксперты в области финансов, обсуждая эту новую методику, которая реально помогает отличить "меченные" руками наркодилерами купюры от обычных купюр имеющих хождение внутри страны, отмечают, что швейцарцы сейчас лидируют среди остальных европейцев, кто пользуется денежными купюрами чаще всего притом что в среднем в кошельке у каждого жителя этой страны лежит ещё и по 2 банковских карты, но всё-таки швейцарцы больше любят наличность. А любят они наличность потому, что это безопасная страна - риск быть ограбленным на улице здесь минимален и зачастую даже на почте, наблюдательный человек может краем глаза невольно заметить в кошельке какого-нибудь местного дедушки сразу несколько тысяч франков, что равно практически нескольким тысячам долларов США - у местных это вполне обыденно.

Интересно, что особую любовь местных вызывают "солидные" купюры, например за последние 10 лет оборот купюр достоинством в 1000 франков вырос в этой стране почти на 80%. Люди просто хорошо помнят мировой финансовый кризис 8-летней давности, когда рушились такие банки-гиганты как американский Лемон Бразерс и другие инвесткомпании и поэтому предпочитают сберегать свои финансы в наличных, тем более, что это даёт им полную анонимность сбережений.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59297a794629e
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Старый Сегодня, 18:02
#2
Профессионал
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: О швейцарских франках, которые "мечены" кокаином
Если проверить долларовую «мелочь» то там тоже «светится» будут чуть ли не все, ну кроме совсем новых купюр
Nicu9999 на форуме  
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