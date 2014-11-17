TolerogenixX привлек инвестиции для улучшения иммунитета пациентов

TolerogenixX GmbH, расположенная в Гейдельберге (Германия) компания-разработчик запатентованного и клинически протестированного метода клеточной терапии для индивидуальной иммуносупрессии у пациентов, перенесших трансплантацию органов, получила посевное финансирование от High-Tech Gründerfonds. Сумма сделки не разглашается по решению сторон.
Основанная в Гейдельбергской университетской больнице и возглавляемая доктором Маттиасом Шаером, выполняющим обязанности генерального директора, TolerogenixX способствует развитию иммунной системы у пациентов посредством запатентованного подхода к влиянию на лейкоциты.
Компания намерена использовать полученные средства для финансирования подготовки к второй фазе клинического испытания, которое начнется весной 2018 года. Ее методика позволяет целенаправленную дезактивацию нежелательных реакций, вызванных защитными мерами иммунной системы. Фаза I клинического испытания недавно была успешно проведена при трансплантации почки. Испытание не только показало отличную совместимость методики TolerogenixX, но также ее впечатляющую эффективность. Иммунологические тесты, проведенные за один день до запланированной трансплантации, показали впечатляющую демонстрацию того, как орган-реципиент развил толерантность к особенностям донора. Во время тестов реципиент не принимал никаких иммунодепрессантов.
Доктор Филипп Риттершауз, инвестиционный менеджер High-Tech Gründerfonds, убежден в потенциале техники: "Технология TolerogenixX представляет собой веху в области индивидуализированной иммуносупрессии. Посевное финансирование теперь позволит компании продолжить клинические исследования и подготовиться к многоцентровому клиническому испытанию второй фазы, которое запланировано на весну 2018 года".
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Специально для mmgp.ru