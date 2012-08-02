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Apple разрабатывает новый чип для искусственного интеллекта

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#1
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Apple разрабатывает новый чип для искусственного интеллекта
В пятницу журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что технологический гигант Apple работает над чипами для расширения возможностей искусственного интеллекта своих устройств. В докладе сообщается, что чипы позволят реализовывать более сложные задачи искусственного интеллекта, такие как распознавание лиц, помощь в управлении длительностью работы батареи и увеличении мощности устройств. В дополнении к iPhone iPad, чипы будут интегрированные в будущие продукты Apple, начиная от беспилотного автомобиля и заканчивая цифровыми очками.



Новости о новом проекте Apple появились на фоне того, как Google, Amazon и Microsoft сделали значительный прогресс в области ИИ. На конференции разработчиков прошедшей на прошлой неделе, Google рассказал об интеграции ИИ в различные продукты, начиная с телефонов и динамиков, заканчивая автомобилями. Apple работает над искусственным интеллектом из-за сильной конкуренции, дабы не уступать другим технологическим гигантам.

В прошлом году Apple улучшила свой голосовой помощник Siri AI, позволив сторонним разработчикам разрабатывать дополнения для обмена сообщениями и проведения платежей. 5 июня пройдет конференция разработчиков Apple, и все будут внимательно следить за развитием ИИ технологическим гигантом.

Перевод специально для mmgp.ru

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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:55
#2
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Re: Apple разрабатывает новый чип для искусственного интеллекта
Верю в такие штуки и они мне нравятся. Несомненно, что за ними будущее. Прогресс в этом направлении очевиден.
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