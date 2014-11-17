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B Capital привлек более $181 млн. для своего первого венчурного фонда

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B Capital привлек более $181 млн. для своего первого венчурного фонда

Глобальная венчурная компания B Capital Group заявила, что привлекла более $181 миллиона для своего первого фонда. Согласно форме, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, B Capital Fund насчитывает 29 инвесторов.

Во главе с соучредителями и партнерами Раджем Гангули и Эдуардо Саверином, B Capital Group поддерживает предпринимателей, создающих технологические компании следующего поколения, специализирующиеся на новаторских начинаниях в области B2B и B2B2C-бизнеса, которые готовы развиваться и показывать рост.

В партнерстве с Boston Consulting Group и его инкубационным подразделением BCG Digital Ventures, B Capital оказывает поддержку компаниям, занятым в потребительской сфере, области финансовых услуг, здравоохранения, а также промышленным и транспортным компаниям.

Существует разрыв между ведущими корпорациями и инновационными технологическими стартапами: первые довольно развиты, но их масштаб слишком велик, чтобы быстро внедрять инновации; вторые являются инновационными по необходимости, но зачастую не имеют таком уровня развития, чтобы оказать широкое воздействие. На сегодняшний день одной из самых больших жалоб на венчурные компании является то, что им не хватает надлежащей структуры и ресурсов для соединения этих двух разрозненных групп. B Capital Group обратила внимание на эту возможность и создала платформу, которая устраняет обозначенную пропасть, связывая предпринимателей, нуждающихся в ресурсах для дальнейшего развития, с корпорациями, стремящимися к инновациям и использованию новых технологий. Благодаря своему тесному сотрудничеству с Boston Consulting Group, B Capital Group может заключить партнерские отношения с новыми компаниями для создания жизнеспособного бизнеса.

У компании есть офисы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сингапуре. Среди портфельных стартапов можно выделить такие, как Evidation Health, Ninja Van, Silvercloud Health, Lanetix, CXA и Icertis Applied Cloud.

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Метки
венчурные компании, инвестиции, стартап, фонды
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