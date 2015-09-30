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Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов

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Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов


Согласно данным Всемирного экономического форума к 2050 году, если государствами не будет принято никаких кардинальных мер общемировой дефицит пенсионной системы составит 427.8 триллиона долларов. Причем это мировая проблема и хуже всего в пенсионных системах дела обстоят не в России, где уже сейчас пенсионные фонды поддерживаются субсидированными траншами Правительства России, так как на выплату пенсий у самих пенсионных фондов денег на всех действующих пенсионеров не хватает. В России дела обстоят еще не самым худшим образом. С наибольшими проблемами в пенсионных системах столкнулись США, Великобритания, Япония, Нидерланды, Канада и Австралия. Американскую страховую систему уже сейчас эксперты называют пирамидой. Так как деньги, которые американцы откладывают на свои будущие пенсии, вместо того чтобы финансироваться в экономику страны и приносить проценты прибыли своим владельцам идут на выплаты текущих пенсий. И как подсчитали эксперты, если США не изменит свое пенсионное законодательство, то вся американская система страхования вместе с пенсионной системой рухнут. В Японии самый высокий в мире возраст выхода на пенсию. Там мужчины и женщины выходят на пенсию в 70 лет, а до этого работая всю свою жизнь, получая не самые маленькие зарплаты и платя огромные пенсионные начисления. Тем не менее, Япония одна из самых проблемных стран в сфере пенсионного обеспечения.

И хотя в Китае и Индии нет особых проблем с пенсионной системой из-за очень низких пенсий, из-за большой численности населения по мнению экспертов в ближайшем будущем и у этих стран возникнут проблемы с выплатами пенсий.

Так уже в 2015 году дефицит пенсионной системы США составлял 28 триллионов долларов, а к 2050 он составит 137 триллионов, в Китае дефицит пенсионной системы увеличится с 11 триллионов до 119 триллионов. В Индии с 3 до 85 триллионов.

При этом для своих отчетов и расчетов эксперты всемирного экономического форуму исходили из того, что доход людей, выходящих на пенсию должен быть не менее 70% от их заработков до пенсии.

Для сравнения, в Российской пенсионной системе доход пенсионеров, вышедших на пенсию составляет 32% от заработков до пенсии. Может быть именно поэтому в России нет таких проблем как в Японии и США не смотря на то, что в России один из самых низких возрастов выхода на пенсию. Женщины выходят на пенсию в России в 55 лет, мужчины в 60 лет.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592967ee664c5

По материалам
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Whi...ive_to_100.pdf
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:05.
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