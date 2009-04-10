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Нюансы партнерских программ
Несколько раз пытался разобраться с партнерками, потому что эта ниша - бесконечный рог изобилия для профессионалов этого дела.
Останавливало несколько вещей.
Во-первых, не хочется пиарить непорядочные компании. На реферальных отчислениях Пантеона и ФТ многие озолотились. Но это - грязные деньги и в таких схемах не хочется быть замешанным.
Во-вторых, условия парнерства у всех разные и постоянно меняются. Чтобы их отслеживать и на этом иметь прибыль, нужно иметь массу свободного времени и мощную подписную базу. После блокировки российских ресурсов нужно хорошо подумать, на что стоит тратить это время.
В-третьих, заведя свою группу в контакте или фейсбуке, пытаешься помочь заработать своим рефералам, а не тупо кинуть их, наобещав золотые горы и накидав кучу "граалей" в паблик. Зная статистику сливов, реально понимаю, что большинство подписчиков в итоге сольются, как бы я не старался этого избежать.
И все же, партнерки - "вкусная" тема и хочется этим заниматься профессионально. Так что, с удовольствием обсужу с коллегами нюансы это "околофорексного" занятия.