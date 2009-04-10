Украинский экспорт вырос на 28%

В I квартале 2017 объем украинского экспорта товаров и услуг составил 12,4 миллиарда долларов, что на 2,7 млрд долларов, или 28%, больше чем в 2016 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
При этом, экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 увеличился на 34,4% (2,7 млрд долларов), и составил 10,4 млрд долларов. В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (44%), продукция металлургии (23,4%), машиностроение (10,4%) и минеральные продукты (9,2%).
Рост объемов экспорта товаров демонстрировали почти все отрасли экономики Украины, за исключением отрасли древесины и бумажной массы (сокращение объемов экспорта на 7%) и химической промышленности (сокращение на 0,1%). Это обусловлено уменьшением экспорта этой продукции в Российской Федерации (на 26,1% или на 18,4 млн долларов), Турции (на 24,9% или на 9,1 млн долларов) и Китая (на 61,4%, или на 8,2 млн долларов). К 28 стран ЕС экспорт древесины и бумажной массы по итогам I квартала 2017 увеличился на 1,2 млн долларов, или на 0,6%. Объем экспорта такой продукции из Украины в страны ЕС составляет почти 60% экспорта области.
Рост экспорта товаров в отчетный период было обеспечено за счет роста: руд и концентратов железных (на 331,9 млн долларов), масла подсолнечного (на 315,7 млн долларов), соевых бобов (на 225,9 млн долларов), проката плоского горячекатаного (на 190 млн долларов), кукурузы (на 140, 4 млн долларов), полуфабрикатов из стали (на 125,2 млн долларов), сахара (116,3 млн долларов), пшеницы (на 110,6 млн долларов), ферросплавов (на 100,7 млн долларов), ячменя (на 65,8 млн долларов).
Среди регионов Украины почти все демонстрировали рост поставок товаров на внешние рынки. Исключениями здесь стали только 2 области - Луганская и Одесская. В I квартале 2017 всего экспорт вырос в девяти регионах: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская, Николаевская, Киевская, Винницкая и Львовская области. Суммарный положительный вклад этих регионов составил 29,5 п.п., что составило 85,0% общего прироста экспорта.
Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров в I квартале 2017 остается Европейский Союз (38,4%), при этом доля России составила 9%.
Экспорт товаров в страны ЕС и в дальнейшем продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, объем экспорта товаров в страны ЕС по итогам I квартала 2017 относительно аналогичного периода 2016 вырос на 782,3 млн долларов (на 24,5%) - это наибольший рост экспорта товаров в стоимостном измерении всех партнеров Украины.
Кроме стран ЕС, в группу торговых партнеров, в I квартале текущего года продемонстрировали наибольший рост экспорта товаров из Украины, были также: Индия (на 353,8 млн долларов), Россия (на 284,6 млн долларов), Турция (на 177 ,7 млн долларов), Иран (на 146 200 000 долларов), Египет (на 136,0 млн долларов), США (на 125,4 млн долларов), Израиль (на 106,1 млн долларов).
Экспорт услуг в I квартале 2017 относительно прошлогоднего периода увеличился на 7%, или на 156,3 млн долларов, и составил 2,4 млрд долларов. В структуре экспорта услуг наибольшую долю составили транспортные услуги (55,4%), компьютерные и информационные услуги (16,3%), услуги по переработке материальных ресурсов (13,9%) и деловые услуги (7,7%). Рост экспорта услуг обеспечено за счет увеличения объемов предоставления услуг по переработке материальных ресурсов (на 36,4%, или на 89,3 млн долларов), туристических (на 8,8%, или на 4,2 млн долларов), транспортных (на 8,7%, или на 107,1 млн долларов), по ремонту и техническому обслуживанию (на 5,6%, или на 2,7 млн долларов) деловых (на 1,8%, или на 3,3 млн долларов) .
Наибольший рост экспорта услуг в I квартале 2017 продемонстрировали 5 регионов Николаевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области и город Киев. Суммарный положительный вклад этих регионов составил +4,2 п.п., что составило 60,1% общего темпа роста экспорта услуг.