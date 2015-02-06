veranika55 Профессионал

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Продуктовые талоны выдадут 19 миллионам россиян



Введение системы продуктовых талонов по данным Министерства промышленности и торговли обойдется российскому государству в 300 миллиардов рублей.



Данная программа должна охватить граждан, чей доход ниже прожиточного минимума. Таких людей по данным разным министерств насчитывается 19-20 миллионов человек.



Цель данной программы не только помочь беднейшим людям нашей страны, но прежде всего способствовать развитию местных товаропроизводителей, российского сельского хозяйства и экономики, а так же помочь продвижению российской платежной карточки "Мир".



Предполагается, что по карточкам будут отпускаться продукты только местных производителей и выращенные в России, что будет поддерживать местное производство, куда будут вливаться деньги. Реализация таких товаров будет происходить в специальных магазинах, которые подключатся к единой системе обмена данных. Таким образом, продуктовая система будет выгодна для торговых сетей и магазинов, которые участвуют в этой программе. Это будет стимулировать покупательский спрос, так как помимо товаров по карточкам люди смогут покупать продукты и за деньги, что привлечет в магазины новых клиентов.



Продуктовые баллы будут начисляться на карточку "Мир", что будет способствовать развитию платежной карточки и будет удобно банкам, которые эту карту выпускают и обслуживают. Ведь помимо продуктовых баллов на карте "Мир" можно будет хранить реальные живые деньги, что привлечет в банки новых клиентов и даст дополнительный доход банкам, ведь карточку "Мир" надо обслуживать, платить за нее комиссию.



Таким образом, продуктовая программа карточек многим выгодна. Однако, на данный момент у Правительства нет денег на ее запуск и развитие. О запуске программы продовольственных карточек, говорилось еще в 2015 году. Тогда по оценкам специалистов программа стоила 240 миллиардов рублей. Но до сих пор денег на ее реализацию не нашлось. Нет их и сейчас. Возможно они появятся в 2018 году, а может быть и дальше программа будет переноситься.



Программа продовольственных карточек явление не новое. Продуктовые талоны были и в СССР, но они больше были призваны бороться с дефицитом, чем помогать бедным людям, ведь согласно идеологии бедных людей в СССР не было, а были счастливые. Существует программа продуктовых талонов и в США уже более 50 лет. Ежемесячно американцы получают талоны на сумму 130$ на человека.



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59295562a8f83 Введение системы продуктовых талонов по данным Министерства промышленности и торговли обойдется российскому государству в 300 миллиардов рублей.Данная программа должна охватить граждан, чей доход ниже прожиточного минимума. Таких людей по данным разным министерств насчитывается 19-20 миллионов человек.Цель данной программы не только помочь беднейшим людям нашей страны, но прежде всего способствовать развитию местных товаропроизводителей, российского сельского хозяйства и экономики, а так же помочь продвижению российской платежной карточки "Мир".Предполагается, что по карточкам будут отпускаться продукты только местных производителей и выращенные в России, что будет поддерживать местное производство, куда будут вливаться деньги. Реализация таких товаров будет происходить в специальных магазинах, которые подключатся к единой системе обмена данных. Таким образом, продуктовая система будет выгодна для торговых сетей и магазинов, которые участвуют в этой программе. Это будет стимулировать покупательский спрос, так как помимо товаров по карточкам люди смогут покупать продукты и за деньги, что привлечет в магазины новых клиентов.Продуктовые баллы будут начисляться на карточку "Мир", что будет способствовать развитию платежной карточки и будет удобно банкам, которые эту карту выпускают и обслуживают. Ведь помимо продуктовых баллов на карте "Мир" можно будет хранить реальные живые деньги, что привлечет в банки новых клиентов и даст дополнительный доход банкам, ведь карточку "Мир" надо обслуживать, платить за нее комиссию.Таким образом, продуктовая программа карточек многим выгодна. Однако, на данный момент у Правительства нет денег на ее запуск и развитие. О запуске программы продовольственных карточек, говорилось еще в 2015 году. Тогда по оценкам специалистов программа стоила 240 миллиардов рублей. Но до сих пор денег на ее реализацию не нашлось. Нет их и сейчас. Возможно они появятся в 2018 году, а может быть и дальше программа будет переноситься.Программа продовольственных карточек явление не новое. Продуктовые талоны были и в СССР, но они больше были призваны бороться с дефицитом, чем помогать бедным людям, ведь согласно идеологии бедных людей в СССР не было, а были счастливые. Существует программа продуктовых талонов и в США уже более 50 лет. Ежемесячно американцы получают талоны на сумму 130$ на человека.Специально для mmgp.ru

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