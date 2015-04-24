woodywood Сибирский Червонец (sibcoin.org)



Регистрация: 09.08.2015 Сообщений: 73 Благодарностей: 40 УГ: 0 КП: 0.116

Сервис массовых выплат с выводом на VISA/Mastercard, телефоны, электронные кошельки Обзор

Сервис для осуществления массовых выплат, реализованныйс помощью криптовалюты СибирскийЧервонец (sibcoin.org), предоставляет пользователям:



• простоту использования,

• конфиденциальность расчетов,

• гарантию доставки средств получателям,

• безопасное хранение средств без возможности блокировки,

• отсутствие ограничений и идентификации,

• доступность в любоймомент времени,

• механизм фиксации курса.



Система полностью децентрализована, и потому – не зависима от какои-либо компании, саита, сервера и тому подобного.

Простота использования



Для начала использования системы не требуется регистрации. Достаточно установить приложение на ПК, смартфон, либо воспользоваться специальным браузерным кошельком, не требующим установки софта.



Как работает?

1. Получатели ставят приложение червонца (либо заводят браузерные кошельки) и предоставляют адреса для получения отправителю,

2. Отправитель покупает червонцы и рассылает их на адреса,

3. Получатели по мере необходимости меняют червонцы на рубли или другую валюту.



Кошелек для Android с открытым исходным кодом





Помимо отправки/получения и хранения червонцев кошелек имеет функцию вывода на карты VISA/MasterCard и пополнения телефона.



Любойнеискушенныи пользователь сможет без труда воспользоваться выводом средств.



При этом хранение монет осуществляется только на стороне пользователя без предоставления доступа третьейстороне.

Исключены блокировки и возможность контроля с третьей стороны.



В случае неполадок обменника пользователь всегда имеет возможность вывода через другие независимые обменники и биржи.



Браузерныйкошелек с открытым исходным кодом

Большинство известных web-кошельков для криповалют организованы по принципу традиционного электронного кошелька, имеющего свои внутренние балансы, пополняемые после получения монет оператором сервиса. Таким образом, оператор имеет полныйдоступ к средствам пользователей.



Новый браузерный кошелек Червонца (SIB) организован иначе.

Никаких внутренних балансов не существует, ровно как и регистрации. Вместо этого с сервера загружается автономная страница, способная работать в оффлаин режиме.



Балансом кошелька является баланс адреса сети. А на основании фразы (логин + пароль) воспроизводятся ключи, с помощью которых пользователь может подписать исходящую транзакцию.

То есть, при вводе логина и пароля никакого входа на уделенный сервер не происходит, а происходит генерация ключей в браузере.



Данныйподход позволяет работать из любого браузера, но без предоставления какого-либо контроля третьейстороне.



Tor версия sibcoinewrh6ronn.onion





Рекомендуется для большейконфиденциальности. Для использования необходим тор-браузер.

Преимуществом является то, что на вашем ПК не остается никаких следов использования червонца кроме тор-браузера, но он, как известно, может быть использован для чего угодно.



Десктопная версия с открытым исходным кодом

Полнофункциональныйкошелек для систем Windows, MAC OS, Linux, так ж имеющий возможности серверного использования. Прекрасно подходит для автоматизации процесса массовых выплат и приема оплат через встроенный API.



Конфиденциальность расчетов



В дополнение десктопный кошелек имеет:

• систему-анонимаизер Darksend для совершения переводов без последующего отслеживания через блокчеин,

• опцию мгновенных переводов InstantX (с мгновенными подтверждениями транзакций в сети). Таким образом рассылки могут осуществляться мгновенно и с использованием анонимаизера, предотвращающего реверс-анализ данных об отправителе и получателях.



Получатели в свою очередь могут использовать конфиденциальную Tor версию браузерного кошелька, не оставляющего никаких следов на ПК.



Гарантия доставки средств получателям

Ни одна система, работающая с гос. деньгами не предоставляет гарантию получения переводов, даже, если все данные были заполнены верно. В процессе перевода, средства могут быть по различным причинам заблокированы, заморожены и тому подобное.

В сети Червонца все валидные транзакции завершаются успешно. Это обусловлено используемойблокчеин технологиеи.

Это означает, что у отправителя не возникает дополнительной работы по поддержке получателеи, которым не пришел перевод и т.п. Изначальная гарантия доставки удешевляет процесс в разы.



Безопасное хранение средств

В любом банке или традиционнойплатежнойсистеме средства находятся под управлением организации, а пользователям начисляются их балансы. С этим связано множество различных ситуаций, при которых средства могут быть подвергнуты риску. К этим рискам можно отнести: блокировки средств на счете, законодательные риски и т.д.

При использовании выплат через сеть Червонца, средства всегда находятся под контролем самого пользователя и не могут быть заблокированы с третьей стороны.



Отсутствие ограничений

Как известно, все традиционные платежные системы имеют ряд всевозможных ограничений и лимитов, а так же правил идентификации.

В сети червонца все эти ограничения отсутствуют как факт.



Доступность в любоймомент времени

Сеть червонца состоит из множества серверов (мастернод) и узлов (обычных пользователей), одновременное выключение которых весьма затруднительно. У системы нет единой точки отключения, как у большинства традиционных систем. Отсутствуют так же перерывы на тех. обслуживание и тому подобное. В виду этого сеть демонстрирует значительно более высокую доступность из любой точки мира, чем любой традиционный саит.



Механизм фиксации курса

Отправитель может купить монеты независимо на биржах или в обменниках, тогда получатели смогут обменять монеты обратно по рыночному курсу.

Отправитель по договоренности может купить монеты по околорыночному курсу «X» у обслуживающего обменника COINEX.im, тогда получателям дополнительно рассылаются специальные ПИН-КОДЫ, позволяющие совершить вывод на карту по курсу "X минус комиссия 3.5%". Срок действия ПИН-КОДОВ ограничивается сроком до нескольких дней.



Риски и отказоустоичивость

Узкое место - это обменник, обслуживающийприложение. Он централизован, в отличие от криптовалюты. С другой стороны, он работает в моменте (только при покупке и продаже) и имеет доступ к биржам для пополнения резервов. То есть, риск потерь имеет место только на сумму конкретного ввода/вывода, отправленного ему в текущий момент времени.



Курсовойриск – ложится на плечи клиента в случае, если обменник закрылся не исполнил обязательств. Опять же, в случае роста курса риск превратится в доход. С момента получения Червонцев клиент распоряжается монетами самостоятельно. Кошелек никак не зависит от обменника, и средства клиента защищены в этом смысле. Нельзя приити и выключить систему. Поэтому, увидев рост курса (или по другим причинам,) клиент может продать червонцы на других площадках, где выгоднее.

В результате эти возможности могут компенсировать риски. К примеру, если у какой-то традиционнойПС сломается авторизация, то никто не сможет даже воити в кошелек, не то что перевод совершить. Здесь такого риска нет, обменник сломался – не проблема, будут какие-то потери, но не критичные. Сервис для осуществления массовых выплат, реализованныйс помощью криптовалюты СибирскийЧервонец (sibcoin.org), предоставляет пользователям:• простоту использования,• конфиденциальность расчетов,• гарантию доставки средств получателям,• безопасное хранение средств без возможности блокировки,• отсутствие ограничений и идентификации,• доступность в любоймомент времени,• механизм фиксации курса.Система полностью децентрализована, и потому – не зависима от какои-либо компании, саита, сервера и тому подобного.Простота использованияДля начала использования системы не требуется регистрации. Достаточно установить приложение на ПК, смартфон, либо воспользоваться специальным браузерным кошельком, не требующим установки софта.1. Получатели ставят приложение червонца (либо заводят браузерные кошельки) и предоставляют адреса для получения отправителю,2. Отправитель покупает червонцы и рассылает их на адреса,3. Получатели по мере необходимости меняют червонцы на рубли или другую валюту.Помимо отправки/получения и хранения червонцев кошелек имеет функцию вывода на карты VISA/MasterCard и пополнения телефона.Любойнеискушенныи пользователь сможет без труда воспользоваться выводом средств.При этом хранение монет осуществляется только на стороне пользователя без предоставления доступа третьейстороне.Исключены блокировки и возможность контроля с третьей стороны.В случае неполадок обменника пользователь всегда имеет возможность вывода через другие независимые обменники и биржи.Большинство известных web-кошельков для криповалют организованы по принципу традиционного электронного кошелька, имеющего свои внутренние балансы, пополняемые после получения монет оператором сервиса. Таким образом, оператор имеет полныйдоступ к средствам пользователей.Новый браузерный кошелек Червонца (SIB) организован иначе. https://wallet.sibcoin.net/ Никаких внутренних балансов не существует, ровно как и регистрации. Вместо этого с сервера загружается автономная страница, способная работать в оффлаин режиме.Балансом кошелька является баланс адреса сети. А на основании фразы (логин + пароль) воспроизводятся ключи, с помощью которых пользователь может подписать исходящую транзакцию.То есть, при вводе логина и пароля никакого входа на уделенный сервер не происходит, а происходит генерация ключей в браузере.Данныйподход позволяет работать из любого браузера, но без предоставления какого-либо контроля третьейстороне.Рекомендуется для большейконфиденциальности. Для использования необходим тор-браузер.Преимуществом является то, что на вашем ПК не остается никаких следов использования червонца кроме тор-браузера, но он, как известно, может быть использован для чего угодно.Полнофункциональныйкошелек для систем Windows, MAC OS, Linux, так ж имеющий возможности серверного использования. Прекрасно подходит для автоматизации процесса массовых выплат и приема оплат через встроенный API.В дополнение десктопный кошелек имеет:• систему-анонимаизер Darksend для совершения переводов без последующего отслеживания через блокчеин,• опцию мгновенных переводов InstantX (с мгновенными подтверждениями транзакций в сети). Таким образом рассылки могут осуществляться мгновенно и с использованием анонимаизера, предотвращающего реверс-анализ данных об отправителе и получателях.Получатели в свою очередь могут использовать конфиденциальную Tor версию браузерного кошелька, не оставляющего никаких следов на ПК.Ни одна система, работающая с гос. деньгами не предоставляет гарантию получения переводов, даже, если все данные были заполнены верно. В процессе перевода, средства могут быть по различным причинам заблокированы, заморожены и тому подобное.В сети Червонца все валидные транзакции завершаются успешно. Это обусловлено используемойблокчеин технологиеи.Это означает, что у отправителя не возникает дополнительной работы по поддержке получателеи, которым не пришел перевод и т.п. Изначальная гарантия доставки удешевляет процесс в разы.В любом банке или традиционнойплатежнойсистеме средства находятся под управлением организации, а пользователям начисляются их балансы. С этим связано множество различных ситуаций, при которых средства могут быть подвергнуты риску. К этим рискам можно отнести: блокировки средств на счете, законодательные риски и т.д.При использовании выплат через сеть Червонца, средства всегда находятся под контролем самого пользователя и не могут быть заблокированы с третьей стороны.Как известно, все традиционные платежные системы имеют ряд всевозможных ограничений и лимитов, а так же правил идентификации.В сети червонца все эти ограничения отсутствуют как факт.Сеть червонца состоит из множества серверов (мастернод) и узлов (обычных пользователей), одновременное выключение которых весьма затруднительно. У системы нет единой точки отключения, как у большинства традиционных систем. Отсутствуют так же перерывы на тех. обслуживание и тому подобное. В виду этого сеть демонстрирует значительно более высокую доступность из любой точки мира, чем любой традиционный саит.Отправитель может купить монеты независимо на биржах или в обменниках, тогда получатели смогут обменять монеты обратно по рыночному курсу.Отправитель по договоренности может купить монеты по околорыночному курсу «X» у обслуживающего обменника COINEX.im, тогда получателям дополнительно рассылаются специальные ПИН-КОДЫ, позволяющие совершить вывод на карту по курсу "X минус комиссия 3.5%". Срок действия ПИН-КОДОВ ограничивается сроком до нескольких дней.Узкое место - это обменник, обслуживающийприложение. Он централизован, в отличие от криптовалюты. С другой стороны, он работает в моменте (только при покупке и продаже) и имеет доступ к биржам для пополнения резервов. То есть, риск потерь имеет место только на сумму конкретного ввода/вывода, отправленного ему в текущий момент времени.Курсовойриск – ложится на плечи клиента в случае, если обменник закрылся не исполнил обязательств. Опять же, в случае роста курса риск превратится в доход. С момента получения Червонцев клиент распоряжается монетами самостоятельно. Кошелек никак не зависит от обменника, и средства клиента защищены в этом смысле. Нельзя приити и выключить систему. Поэтому, увидев рост курса (или по другим причинам,) клиент может продать червонцы на других площадках, где выгоднее.В результате эти возможности могут компенсировать риски. К примеру, если у какой-то традиционнойПС сломается авторизация, то никто не сможет даже воити в кошелек, не то что перевод совершить. Здесь такого риска нет, обменник сломался – не проблема, будут какие-то потери, но не критичные.

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Червонец (SIB) __________________Червонец (SIB) http://sibcoin.org