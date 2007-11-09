Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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alpachino.me - Alpachino

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:14
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 131
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.000
alpachino.me - Alpachino
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!




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Старт проекта: 27.05.2017

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Мой Вклад:

Последний раз редактировалось DecemberMoon; Сегодня в 14:16.
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 14:28
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,538
Благодарностей: 11,178
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
Получайте гарантированную прибыль, инвестируя в наш высокодоходный бизнес игровых автоматов и казино.
легенда!
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
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kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 14:33
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 832
УГ: 7
КП: 0.075
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
на казино по 10 деревянных собирает
с миру по нитке ...
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 14:38
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,538
Благодарностей: 11,178
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
с миру по нитке ...
аль пачино на мерседес
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kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 14:44
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,406
Благодарностей: 3,669
УГ: 8
КП: 0.138
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Re: alpachino.me - Alpachino
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Старый Сегодня, 14:53
#6
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 832
УГ: 7
КП: 0.075
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
аль пачино на мерседес
а там гляди и Роберту де Ниро что то перепадет )

а вообще проект слабовато смотрится. Видно что явно на ВК ориентирован, а группу его так я и не нашел...
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 14:59
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 82
Благодарностей: 8
УГ: 1
КП: 0.000
Re: alpachino.me - Alpachino
аль пачино платит? кто протестирует?
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 15:10
#8
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,257
Благодарностей: 1,066
УГ: 22
КП: 0.736
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: alpachino.me - Alpachino
Жду админа блога Mafia One или как-то так, прошу прощения если неверно написал.
Но думаю ему будет по душе такой проект
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InfernusZp на форуме  
Сказали спасибо:
Nadus (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:14
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 418
Благодарностей: 64
УГ: 1
КП: 0.000
Re: alpachino.me - Alpachino
Админ с таким прожектом тебе 100% придется брать листинг у Svunter
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
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