Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 15:31
Сегодня, 14:14
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 131
Благодарностей: 18
УГ: 0
alpachino.me - Alpachino
Старт проекта
: 27.05.2017
О проекте:
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Партнерская программа:
7% - 2% - 1%
Платежные системы:
Payeer, AdvCash, Perfect Money, Qiwi, Yandex Money
Мой Вклад:
Последний раз редактировалось DecemberMoon; Сегодня в
14:16.
Сегодня, 14:28
#
2
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,538
Благодарностей: 11,178
УГ: 44
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от
DecemberMoon
Получайте гарантированную прибыль, инвестируя в наш высокодоходный бизнес игровых автоматов и казино.
легенда!
Цитата:
Сообщение от
DecemberMoon
Маркетинг:
50% за 24 часа (от 10 до 1000 руб)
совсем обеднела мафия - на казино по 10 деревянных собирает
Сегодня, 14:33
#
3
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 832
УГ: 7
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
на казино по 10 деревянных собирает
с миру по нитке ...
Сегодня, 14:38
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,538
Благодарностей: 11,178
УГ: 44
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от
ssergiuss
с миру по нитке ...
аль пачино на мерседес
Сегодня, 14:44
#
5
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,406
Благодарностей: 3,669
УГ: 8
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
статистика уже зашкаливает на сайте и это ещё только стартанули )
182753.70 ВСЕГО ДЕПОЗИТОВ
10738.51 ВСЕГО ВЫВЕДЕНО
644 УЧАСТНИКОВ
Сегодня, 14:53
#
6
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 832
УГ: 7
подарки
Re: alpachino.me - Alpachino
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
аль пачино на мерседес
а там гляди и Роберту де Ниро что то перепадет )
а вообще проект слабовато смотрится. Видно что явно на ВК ориентирован, а группу его так я и не нашел...
Сегодня, 14:59
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 82
Благодарностей: 8
УГ: 1
Re: alpachino.me - Alpachino
аль пачино платит? кто протестирует?
Сегодня, 15:10
#
8
HYIP.Observer
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,257
Благодарностей: 1,066
УГ: 22
награды
Re: alpachino.me - Alpachino
Жду админа блога Mafia One или как-то так, прошу прощения если неверно написал.
Но думаю ему будет по душе такой проект
Сегодня, 15:14
#
9
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 418
Благодарностей: 64
УГ: 1
Re: alpachino.me - Alpachino
Админ с таким прожектом тебе 100% придется брать листинг у Svunter
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Сегодня, 15:31
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