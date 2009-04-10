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Почему госдолг США не снизится никогда

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Почему госдолг США не снизится никогда
План Трампа по постепенной ликвидации гос.долга вызвал серьезные возражения среди оппозиции.

Крупнейшие американские банки тоже обрушились с критикой на финансовые планы правительства Трампа. Сначала это сделал Goldman Sachs, а теперь и JP Morgan.

Goldman Sachs раскритиковал, даже можно сказать поиздевался, над бюджетом Трампа, хотя готовил этот документ не кто иной, как бывший сотрудник этого самого банка.

Другой инвестиционный гигант также решил пройтись по американскому бюджету. Кстати, для того чтобы доходы и расходы правительства сошлись, американская экономика должна расти на 3% в год в течение ближайших десяти лет. Проблема в том, что такого еще никогда не было, а уже тем более это не представляется возможным на фоне бюджетного секвестра на $4 трлн.

В аналитической записке банка особое внимание уделяется проблеме госдолга, который в последнее время лишь ускоряет темпы роста и является беспрецедентным. JP Morgan даже не ставит вопрос о том, есть ли хоть какой-то шанс на то, что это отношение может уменьшиться в ближайшие 30 лет. Впрочем, банкиры достаточно деликатно высказываются на этот счет, говоря лишь, что не считают предложенные меры по снижению уровня госдолга действенными.

JP MORGAN
"По мере старения американского населения в ближайшие десятилетия расходы федерального правительства на социальное обеспечение и "Медикэр" будут расти относительно ВВП страны. Вместе с тем ожидается, что текущая налоговая система будет собирать примерно одинаковую долю доходов от размера ВВП США. Таким образом, дефицит и правительственный долг, вероятно, вырастут. Бюджетный офис конгресса (CBO) в настоящее время прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП при сохранении текущего законодательства достигнет беспрецедентных 150% в течение последующих тридцати лет".

Если не брать философские рассуждения JP Morgan на тему будущих поколений и их способности расплачиваться по долгам, отметим, что банкиры открыто заявляют, что рекордный госдолг не сулит ничего хорошего.

JP MORGAN
"C нашей точки зрения, большие дефициты и большой долг, вероятно, несколько обременят будущие поколения, снизят скорость формирования капитала и создадут риски финансового кризиса. Мы видим, что Вашингтон не выказывает стремления к увеличению налогов или к урезанию расходов, чтобы достичь заявленных целей. Наш базовый прогноз включает налоговые послабления, финансируемые за счет незначительного увеличения дефицита бюджета, то есть движения в противоположном направлении".


Иными словами, в банке просто не видят причин, чтобы уровень долга хоть когда-то снизился.

По материалам vestifinance.ru
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