Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoPing Bot – телеграм бот с сигналами для торговли криптовалютами

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Старый Сегодня, 12:53
#1
Интересующийся
 
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CryptoPing Bot – телеграм бот с сигналами для торговли криптовалютами
CryptoPing Bot - бот, который постоянно мониторит 3 крупнейших биржи с криптовалютами и генерирует сигналы о возможных скачках (pumps) в их стоимости. В основном сигналы генерируются на основе резких изменений объема торгов по валюте и определенных изменений цены.



В данный момент бот бесплатен для всех. Но после ICO (которое проходит в данный момент и закончится 24 июня) будет введена абонплата.

Сигналы доставляются через телеграм-бот. !!! Они не являются инструкциями совершать ту или иную сделку. Решение необходимо принимать самостоятельно на основании предоставленной информации.

Есть небольшая инструкция, как пользоваться сигналами (видимо, от авторов бота): http://telegra.ph/CryptoPingBot-03-22

Буквально сегодня только активировал бота. Сигналов еще не получал, поэтому поделиться опытом не могу.

Но есть обсуждение на bitcointalk.org, где есть отзывы пользователей.


Пара видео ещё:

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Инвестиции в криптовалюты и блокчейн. ×10 за год
Последний раз редактировалось Forward; Сегодня в 13:40.
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Метки
telegram, криптовалюта, криптовалюты, трейдинг
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