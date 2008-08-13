CryptoPing Bot – телеграм бот с сигналами для торговли криптовалютами

CryptoPing Bot
- бот, который постоянно мониторит 3 крупнейших биржи с криптовалютами и генерирует сигналы о возможных скачках (pumps) в их стоимости. В основном сигналы генерируются на основе резких изменений объема торгов по валюте и определенных изменений цены.
В данный момент бот бесплатен для всех. Но после ICO (которое проходит в данный момент и закончится 24 июня) будет введена абонплата.
Сигналы доставляются через телеграм-бот. !!! Они не являются инструкциями совершать ту или иную сделку. Решение необходимо принимать самостоятельно на основании предоставленной информации.
Есть небольшая инструкция, как пользоваться сигналами (видимо, от авторов бота): http://telegra.ph/CryptoPingBot-03-22
Буквально сегодня только активировал бота. Сигналов еще не получал, поэтому поделиться опытом не могу.
Но есть обсуждение на bitcointalk.org
, где есть отзывы пользователей.
Пара видео ещё: