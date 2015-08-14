Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cryptobalance-cryptobalance.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 12:08
#1
Любитель
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 179
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.074
cryptobalance-cryptobalance.org
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

Старт проекта состоялся 27.05.17 по МСК


Цитата:
CRYPTO BALANCE LTD
Международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира.

При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции.

Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.

Инвестиционные планы:

1. 6% сроком 10 часов. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 100/1000 руб.
2. 15% сроком 24 часа. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 500/2000 руб.
3. 20% сроком 36 часов. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 1000/10000 руб.

Партнерская программа- 5%

Платежные системы: PAYEER, QIWI, PM, ADVCash

Группа в ВК

Мой вклад:

Дата: 27.05.2017 10:59:43 (UTC+3)
Дата оплаты: 27.05.2017 11:00:08 (UTC+3)
Получатель платежа: cryptobalance.org / cryptobalance.org [подать жалобу]
Товар: cryptobalance.org
Счет к оплате: 90
Счет в Payeer: 44038680
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 RUB
Проверим

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Последний раз редактировалось nimbus12; Сегодня в 12:14.
nimbus12 на форуме  
Старый Сегодня, 12:22
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 417
Благодарностей: 64
УГ: 0
КП: 0.000
Re: cryptobalance-cryptobalance.org
Зачем такое нести на форум?
Мин вклад в разделе 10 баксов.
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 12:27
#3
Любитель
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 179
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.074
Автор темы Re: cryptobalance-cryptobalance.org
Сейчас исправлю.
__________________
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nimbus12 на форуме  
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