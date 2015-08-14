cryptobalance-cryptobalance.org

Инвестиционные планы
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта состоялся 27.05.17 по МСК
Цитата:
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CRYPTO BALANCE LTD
Международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира.
При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции.
Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.
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1. 6% сроком 10 часов. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 100/1000 руб.
2. 15% сроком 24 часа. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 500/2000 руб.
3. 20% сроком 36 часов. Начисление в конце вклада. Мин/макс сумма вклада 1000/10000 руб.
Партнерская программа- 5%
Платежные системы: PAYEER, QIWI, PM, ADVCash
Группа в ВК
Мой вклад
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Дата: 27.05.2017 10:59:43 (UTC+3)
Дата оплаты: 27.05.2017 11:00:08 (UTC+3)
Получатель платежа: cryptobalance.org / cryptobalance.org [подать жалобу]
Товар: cryptobalance.org
Счет к оплате: 90
Счет в Payeer: 44038680
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 RUB
Проверим
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