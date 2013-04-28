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Azzaro выпустил в честь Эгадских островов духи за 4,6 тысячи долларов

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Azzaro выпустил в честь Эгадских островов духи за 4,6 тысячи долларов


Французский бренд Azzaro выпустил коллекцию мужских ароматов Solarissimo Marettimo. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. При создании запахов парфюмеры вдохновлялись расположенными к западу от Сицилии Эгадскими островами — Леванцо, Мареттимо и Фавиньяной.

В линейке три аромата, каждый посвящен одному из островов и, по задумке парфюмеров, ассоциируется с определенным временем суток. Они уже поступили в продажу: флаконы объемом в 75 миллилитров стоят 4,6 тысячи долларов.

Azzaro — французский модный дом, основанный в 1962 году модельером и парфюмером Лорисом Аззаро. Первый аромат марка выпустила в 1975 году (Azzaro Couture Pour Homme).

Новым креативным директором Azzaro в этом году стал 32-летний дизайнер Максим Симонс, ранее работавший в модных домах Jean-Paul Gaultier, Elie Saab, Christian Dior и Balenciaga.

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