Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,737 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Южной Корее представили систему оплаты ладонью

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:08
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,143
Благодарностей: 3,622
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 511
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
В Южной Корее представили систему оплаты ладонью
Компания Lotte Card представила первую в мире систему, которая может обрабатывать платежи с помощью сканирования ладони

Новый способ оплаты Hand Pay был представлен в Сеуле. Он позволяет клиентам совершать оплату, используя в качестве способа идентификации ладонь. Это первый в мире сервис для биоплатежей, который позволяет использовать для осуществления покупок уникальную информацию, которой наделено человеческое тело.

Hand Pay максимизирует удобство совершения платежей, поскольку клиентам для этого не понадобятся ни кредитные карты, ни смартфоны. Система регистрирует скан ладони пользователя и распределяет полученные данные на отдельные серверы, которыми управляет Lotte Card и Корейский финансовый телекоммуникационный и клиринговый институт. Даже если данные одного из серверов будут украдены, никакой ценности для взломщиков они не принесут, поскольку будут неполными.

Для оплаты клиент просто прикладывает ладонь к сканеру, а луч ближнего инфракрасного диапазона считывает уникальный узор вен.

Компания планирует расширить сервис Hand Pay и сделать его доступным в нескольких корейских розничных сетях.

Источник - psm7.com
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Южной Корее Биткоин стоит $4500 Alex077 Горячие новости 10 Сегодня 01:29
В Южной Корее биткойн торгуется по цене 2850 $ pilot10 Горячие новости 0 24.05.2017 11:25
Gemini начала работу в Южной Корее и Японии pilot10 Новости криптовалют 2 23.11.2016 15:32
В Южной Корее запущен конкурент Samsung Pay VictorSamus Новости платежных систем 3 27.06.2015 04:26
В Южной Корее кредитование достигло максимума Katerina81 Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.11.2014 20:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Китайское приложение Meitu уличили в сборе персональных данных
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар MonitoringFF
paymetall.ru - PAYMETALL
От MonitoringFF в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар RichShelest
Базовая стратегия инвестирования в пифы
От RichShelest в разделе «Доверительное управление»
Аватар Avangardman
Инвестиции в интелектуальную собственность
От Avangardman в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар Moshe Shtainez
Инвестиции в бриллианты (вопросы и ответы)
От Moshe Shtainez в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватара нет
Приму лимит доверия 2.80 wmz на 4 дня под 50%
От DK13 в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
411,737
Тем
471,368
Сообщений
11,662,663

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube