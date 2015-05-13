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Подводный дрон BIKI очень быстро собрал средства на Kickstarter

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Подводный дрон BIKI очень быстро собрал средства на Kickstarter


На американской краудфандинговой платформе Kickstarter стартаперы из Китая успешно привлекли в свой новый проект подводного дрона уже почти 100 000 долларов США и это при сумме, которые была нужна им в качестве минимальной в размере 20 000 долларов США. Стартап RoboSea, который начал заниматься разработкой и созданием такого подводного дрона был основан ровно 2 года тому назад в Пекине. Сейчас команда стартапа состоит из 8 человек, причем все они китайцы, но некоторые сотрудничают в качестве технологических экспертов с университетами США и Европы.

Беспилотное подводное плавательное средство, если его можно так назвать или просто дрон, называется Бики (BIKI) и с виду очень похож на рыбу, кстати, и свои движения в воде он совершает точно как рыба. Вес дрона составляет всего чуть более 1 килограмма. Имеется встроенная видеокамера с системой стабилизации. С помощью камеры можно снимать видео в самом современном формате 4K, а также и 16 мегапиксельные фото. Для освещения установлены 2 небольших прожектора с LED-лампами. Внутренний процессор дрона способен хранить в своей памяти 32 Гб записанной информации. Аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч и способен поддерживать живучесть дрона под водой на протяжении до 2-х часов.

Дрон способен погружаться на глубину до 60 метров и даже на такой глубине сможет развивать скорость почти 2 км/ч. Управление дроном осуществляется с помощью мобильного приложения на смартфоне на базе Андроид и iOS. В комплекте также есть пульт ДУ исполненный в водонепроницаемом варианте. Чтобы ориентироваться под водой дрон использует модуль GPS, а от столкновений с посторонними предметами дрон спасают инфракрасные датчики.

Стартаперы говорят, что компания на Kickstarter будет идти до конца июля, но поставлять дроны заказавшим его на этой платформе по сбору средств они смогут уже в начале сентября. Сообщается, что в рознице такой дрон будет стоить от 1000 долларов (вероятней в США или в Европе), а сейчас его пока еще можно заказать за 599 долларов.

Такое "чудо техники" будет полезно, например, для доступа к труднодоступным объектам на глубине, куда просто аквалангист не сможет добраться из-за своих габаритов. Также дрон можно использовать в рыбалке, просто в целях развлечения или в научных целях для разного рода подводных исследований.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5928a342d1e7c
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