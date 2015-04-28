Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Getbtc.pw - 1000 сатоши за решение MoneyCaptcha.

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Старый Сегодня, 01:18
#1
Интересующийся
 
Имя: inca
Пол: Женский
Адрес: Криптобург
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 16
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Getbtc.pw - 1000 сатоши за решение MoneyCaptcha.
Интересный кран - Getbtc.Pw

Не столько кран, скорее немного другое направление (продвижение сайтов).
Разгадываем MoneyCaptcha, и получаем сразу 1000 сатоши.
Выплаты на faucetsystem.
Реферальная - 20%.

Регистрация не нужна - Getbtc

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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