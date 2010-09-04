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Старейший банк Европы Rothschild & Co расширяет свое присутствие в США

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Старейший банк Европы Rothschild & Co расширяет свое присутствие в США

Rothschild & Co, один из старейших банков в Европе, продолжает нанимать сотрудников в США. Компания объявила о найме четырех управляющих директоров в свои команды.

Реза Вахабзаде, Харихаран Сиддхарт, Аасис Мехта и Тимоти Хотчандани – представители известных инвестиционных компаний, в том числе JPMorgan, Perella Weinberg Partners, Lazard и Deutsche Bank.

«По мере того, как мы продолжаем расширять присутствие компании в Северной Америке, их опыт обеспечит нашим клиентам дополнительный комфорт в области потребительского и медицинского обслуживания», – сказал глава Rothschild & Co North America Джимми Нисса.

Новые работники требуются в рамках стратегии расширения Rothschild & Co в Северной Америке. Компания ранее в этом месяце объявила об открытии офиса в Сан-Франциско.

Новый офис в Силиконовой долине следует за открытием офиса в Чикаго, находящимся под руководством бывшего управляющего директора Goldman Sachs Эрика Хиршфилда.

Фирма имеет богатую историю. Майер Амшель Ротшильд создал семейное партнерство более 200 лет назад, и в начале 19-го века пять его сыновей основали банковский бизнес в Лондоне, Париже, Франкфурте, Неаполе и Вене.

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