По стопам биткоина: За месяц рипл подорожал с $0,03 до $0,33

Блкокчейн-стартап Ripple существует уже на протяжении пяти лет. За это время компания выпустила криптовалюту на миллиарды долларов. Всего в обращении участвуют 100 млрд риплов, каждый из которых стоит около $0,26.
Таким образом, капитализация рипла составляет 26 млрд долларов — это второй результат среди всех криптовалют (на первом месте, конечно, биткоин с 41 млрд долларов). Если бы эти деньги учитывались в оценке компании, Ripple стоила бы больше, чем четыре крупнейших американских стартапа — Uber, Airbnb, Palantir и WeWork.
Рипл растет наряду с другими криптовалютами — эфиром и монеро — на волне популярности биткоина (Bitcoin). С начала года он вырос в цене в 40 раз.
Однако он отличается резкой волатильностью. Чтобы сделать валюту более стабильной, руководители Ripple приняли решение заморозить к концу 2017 года 55 млрд риплов на криптографически защищенном эскроу-счете, а затем ежемесячно высвобождать по 1 млрд в течение как минимум четырех с половиной лет.
Это позволит избежать резких скачков курса. Месяц назад один рипл стоил около $0,03. А на сегодняшних торгах его дневной максимум превысил $0,33. По состоянию на 18:10 МСК рипл прибавил 20% и торгуется на отметке $0,29.
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