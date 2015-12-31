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ПАММ-счёт Feniks RUB: 722726 (Альфа-Форекс)

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Старый Вчера, 23:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт Feniks RUB: 722726 (Альфа-Форекс)
ПАММ-счёт Feniks RUB (Альфа-Форекс)

Дата создания счёта: 02.07.2016 19:21:18 (322 дня на 21.05.2017)
Валюта: RUB
Торговый период: 1 день
Оферта: 65% Инвестору/35% Управляющему
Минимальная сумма инвестирования: 100/1 р.

График доходности

Краткая информация об управляющем: Управляющий - я, Стрельников Евгений,
32 года. Опыт торговли на Форекс - 7 лет. Прошел обучение на Курсах Герчика в Москве. Более подробно с информацией можно ознакомиться группе в контакте Investing club Feniks

О торговой стратегии: торгую на открытии рынка, риск на сделку - 15% от депо, соотношение stop-loss к take profit 3/1.



Результаты: За 10 месяцев ПАММ заработал 113,24%. Из них по оферте 73,61% - получил Инвестор, 39,63% - вознаграждение Управляющему.


Инвестировать в ПАММ-счёт Feniks RUB

Описание и Обсуждение ПАММ-счёта Feniks RUB

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