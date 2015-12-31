ПАММ-счёт Feniks RUB: 722726 (Альфа-Форекс)

ПАММ-счёт Feniks RUB (Альфа-Форекс)
Дата создания счёта:
02.07.2016 19:21:18 (322 дня на 21.05.2017)
Валюта:
RUB
Торговый период:
1 день
Оферта: 65%
Инвестору/35%
Управляющему
Минимальная сумма инвестирования:
100/1 р.
График доходности
Краткая информация об управляющем
: Управляющий - я, Стрельников Евгений,
32 года
. Опыт торговли на Форекс - 7 лет. Прошел обучение на Курсах Герчика в Москве. Более подробно с информацией можно ознакомиться группе в контакте Investing club Feniks
О торговой стратегии:
торгую на открытии рынка, риск на сделку - 15%
от депо, соотношение stop-loss к take profit 3/1.
Результаты:
За 10 месяцев ПАММ заработал 113,24%.
Из них по оферте 73,61%
- получил Инвестор, 39,63%
- вознаграждение Управляющему.
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