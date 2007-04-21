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Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами

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Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
Для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры





МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк тестирует технологию доставки наличных средств дронами. Для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры, сообщил на пресс-конференции глава банка Герман Греф.
"Мы действительно последний год пытаемся экспериментировать с этой темой. Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно", - сказал Греф, отвечая на вопрос ТАСС.
Глава банка однако отметил, что не готов назвать конкретных сроков массового внедрения этой технологии. "Это были эксперименты, и там было очень много вопросов", - пояснил Греф.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил журналистам, что не исключает использования таких дронов в Казани уже через месяц. При этом Кузнецов не стал уточнять, как именно такие дроны будут защищены.


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