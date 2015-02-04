В России официально разрешили использовать труд рабов

В принципе, в РФ, как и во многих странах заключенные трудятся в местах заключения. Формально такой труд является добровольным (принудительный труд в РФ запрещен) и подлежит оплате на общих основаниях.
Однако на практике труд в колониях носит принудительный характер и де факто не оплачивается, что позволяет оценивать его, как разновидность рабства
Однако осенью 2014 года ФСИН сообщила, что намерена сделать использование труда заключенных прибыльным бизнесом и сдавать заключенных в качестве рабочей силы в аренду коммерческим предприятиям. Формально, опять-таки, такой труд должен быть добровольным и оплачиваться по тем же ставкам, что и труд свободных людей.
Однако всем изначально понятно, что де факто заключенных будут направлять работать на коммерческие предприятия принудительно, а деньги за оплату их труда будет получать за них ФСИН, что имеет уже все формальные признаки рабства.
Сегодня стало известно, что госкорпорация «Ростех» станет первым в России предприятием-рабовладельцем.
Контракт об аренде заключенных для работы на предприятиях Ростеха уже подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН. Об этом говорится в пресс-релизе ФСИН, которых был распространен на встрече представителей тюремного ведомства с представителями бизнеса в Москве, где проходили торги по привлечению осужденных к принудительному труду на коммерческих предприятиях.