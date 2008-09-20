Путинберг: Сеть хохочет над свежей идеей россиян.

В Барнауле хотят отблагодарить Путина.
Пользователи соцсетей высмеяли инициативу сторонницы провластной «Единой России» переименовать город Барнаул в честь нынешнего президента РФ
На праймериз «Едра» она предложила переименовать город в Путинберг или Путинград в честь «лидера не только России но и всего мира». Обосновала она свою позицию тем, что якобы «Россия с 1999 года по настоящее время поднялась с колен».
«Нужно Россию переименовать тоже в Путинососию, или Путинлэнд. А что? Пускай не только один город «расцветет», — шутит в Twitter Артем Штановский.
«А что? Идея, я считаю, хорошая, представьте как бы звучало: Мэр Путинбурга! Ну сразу же видно что здесь живут идиоты», — комментирует блогер «Четкий МИД».
«Поддерживаю Путинберг, чтобы братьям ротенбергам было не обидно. Или даже Путинберг-Усманов-на Оби», — «играет» названиями Великий Hamster.
«Вот вы тут прикалываетесь — а знаете сколько таких идиотов на бескрайних просторах нашей Родины?», — отмечает kdn72.
«Стесняюсь спросить, это уже дно или еще снизу постучат?», — недоумевает Alexander Giba.
«Путиноголовые в край сошли с ума! Переоблизали своего лидера со всех сторон, стыдоба», — возмущается AlBit.
«Эйяфьядлайёпутль», — коротко прокомментировал Генрих Коталкин.
«Давайте сразу коронуем Вовку в Царя, и страну переименуем в Путинлэнд», — добавил Марк Лавреньев.