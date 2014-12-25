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Китай хочет ввести безвиз и ЗСТ с Украиной

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Китай хочет ввести безвиз и ЗСТ с Украиной


Китай ожидает позиции Украины по этим вопросам

Китай ожидает позиции Украины об идее введения взаимного безвизового режима и зоны свободной торговли (ЗСТ) и готов начать переговоры в любое время, сообщил посол Китая в Украине Ду Вэй. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Насчет безвиза, мы готовы провести консультации, как только такой сигнал будет. Мы готовы в любое время начать переговорный процесс", - сказал посол агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Также дипломат ответил, что Китай ожидает позиции Украины по вопросу зоны свободной торговли между странами.

Ду Вэй добавил, что на данный момент переговоры по этим вопросам не ведутся.
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