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Prezola привлекла для свадебного сервиса £3 млн инвестиций

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Prezola привлекла для свадебного сервиса £3 млн инвестиций


Британская онлайн свадебная компания Prezola для своего сервиса привлекла £3 млн. инвестиций.

Инвестором стал фонд Business Growth.

Компания намерена использовать привлеченные средства для развития технологии мобильных приложений.




Онлайн компания была запущена в 2012 году в День святого Валентина единой командой - мужем и женой, Домом Бивен и Али Бивен. Prezola предоставляет онлайн-сервис, который позволяет парам создавать современные списки свадебных подарков с более чем 30 тыс. продуктов, поставляемых более чем 300 розничными партнерами из премиальных брендов, таких как The White Company, Le Creuset, Джо Малон, Дайсон и Хабитат. Также есть фонд медового месяца, где можно купить подарки без комиссий. Гости могут заказать в онлайн или по телефону подарки, которые доставляются бесплатно прямо на свадьбу для молодых пар. Сайт также предлагает варианты сувениров, включая виниловые пластинки, искусство и полеты Virgin на воздушном шаре.




На сегодняшний день продано более 1 млн. свадебных подарков.

В прошлом году Prezola приобрела свадебный сайт gettingmarried.co.uk, который позволяет создавать молодым парам свадебные сайты со встроенными средствами управления гостей. Также для бракосочетания будет запущена версия приложения на основе сервиса позже в этом году.




Prezola выросла в инновационную компанию, посвященная изобретениям, легкая в управлении, для помощи современным парам, общения и обмена их особенного дня и все это можно сделать через интернет. В компании работает 40 сотрудников со штаб-квартирой в центре города Бат и распределительный центр в сельской местности Уилтшир. Цель компании, чтобы свадьба планировалась легко и весело. Компания уже помогла тысячам пар.



Перевод специально для mmgp.ru


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