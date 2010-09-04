Prezola привлекла для свадебного сервиса £3 млн инвестиций

Британская онлайн свадебная компания Prezola для своего сервиса привлекла £3 млн. инвестиций.
Инвестором стал фонд Business Growth.
Компания намерена использовать привлеченные средства для развития технологии мобильных приложений.
Онлайн компания была запущена в 2012 году в День святого Валентина единой командой - мужем и женой, Домом Бивен и Али Бивен. Prezola предоставляет онлайн-сервис, который позволяет парам создавать современные списки свадебных подарков с более чем 30 тыс. продуктов, поставляемых более чем 300 розничными партнерами из премиальных брендов, таких как The White Company, Le Creuset, Джо Малон, Дайсон и Хабитат. Также есть фонд медового месяца, где можно купить подарки без комиссий. Гости могут заказать в онлайн или по телефону подарки, которые доставляются бесплатно прямо на свадьбу для молодых пар. Сайт также предлагает варианты сувениров, включая виниловые пластинки, искусство и полеты Virgin на воздушном шаре.
На сегодняшний день продано более 1 млн. свадебных подарков.
В прошлом году Prezola приобрела свадебный сайт gettingmarried.co.uk, который позволяет создавать молодым парам свадебные сайты со встроенными средствами управления гостей. Также для бракосочетания будет запущена версия приложения на основе сервиса позже в этом году.
Prezola выросла в инновационную компанию, посвященная изобретениям, легкая в управлении, для помощи современным парам, общения и обмена их особенного дня и все это можно сделать через интернет. В компании работает 40 сотрудников со штаб-квартирой в центре города Бат и распределительный центр в сельской местности Уилтшир. Цель компании, чтобы свадьба планировалась легко и весело. Компания уже помогла тысячам пар.
Перевод специально для mmgp.ru