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Стартап Sana Health привлек $1,3 млн для смарт-очков, устраняющих бессонницу



Когда пилот самолета «Solar Impulse» (Солнечный Импульс) Бертран Пиккар отправился в кругосветный полет на самолете, использующем исключительно энергию солнца, он уже знал, что практически не будет отдыхать. Во время своего путешествия он мог спать максимум три часа в день, разделенные на небольшие двадцатиминутные интервалы. Самолет, на котором мог разместиться только один авиатор, автоматически проверял состояние человека каждых двадцать минут.



На протяжении всей своей поездки Пиккар использовал уникальную технологию Sana Health, чтобы максимально быстро войти в состояние глубокого сна во время редких моментов отдыха.



По словам основателя Sana Health Ричарда Хэнбери, смарт-очки «Sana Sleep» будут доступны пользователям, страдающим бессонницей, начиная со второго квартала 2018 года. На днях стартап привлек $1,3 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. В текущем раунде участвовали венчурные фонды Founders Fund, Maveron и SOSV. Хэнбери сообщил, что очки будут продаваться по цене около 400 долларов.



Предприниматель начал работать над данной технологией для решения своей проблемы со сном, вызванной острыми хроническими болями. Он испытывал хронические боли вследствие повреждения нервов, после того как попал в 1992 году в автомобильную аварию. Подобная технология будет очень востребованной, ведь все хотят получить хороший ночной отдых.







Вместе с тем, каждый третий взрослый житель США не высыпается, согласно последним данным CDC (федерального министерства здравоохранения). Люди, страдающие бессонницей, испытывают ухудшение памяти и настроения, а также другие нежелательные последствия. Это подтвердили и исследователи из Университета Питтсбургской школы медицины.



Изучая основные возможности этого рынка, целый ряд высокотехнологичных компаний стали бороться с проблемой бессонницы. Они начали производить матрасы из новых материалов, а также предоставлять широкий выбор переносных IoT-устройств и приложений для отслеживания и улучшения качества сна.



Данная индустрия также активно привлекает внимание и венчурных инвесторов. Согласно информации Crunchbase, за прошедший год не менее 30 стартапов, связанных с технологиями улучшения сна, получили венчурное финансирование.



Устройство Sana Sleep внешне выглядит как мягкие очки или как уменьшенная и очень удобная версия гарнитуры виртуальной реальности. В настоящее время устройство проходит тестирование на спортсменах, которые занимаются интенсивными тренировками и хотят во время поездок во сне максимально восстанавливать свои силы.







Хэнбери объяснил, как работает данное приспособление: ”Оно использует аудиовизуальное воздействие для стимулирования определенных зон мозга. Аналогично тому, когда вы идете в ночной клуб и слушаете громкую музыку и видите яркий динамичный свет, что активизирует состояние возбуждения в вашем мозге, устройство Sana Sleep оказывает противоположное воздействие, которое необходимо мозгу для состояния глубокого расслабления“.



Очки испускают особые световые и звуковые импульсы. Носитель устройства видит свет и слышит звуки каждый раз, когда начинает его использовать, но перестает все это замечать после того, как погружается в состояние глубокого сна. Данные очки измеряют такие параметры, как пульс и дыхание пользователя, и настраивают импульсы в зависимости от биометрии человека.



При первоначальном использовании очки должны приспособиться к организму человека. Примерно через 4 часа после этого пользователи (даже те, кто страдает хронической болью) могут заснуть в течение десяти минут и, что более важно, спокойно спать всю ночь.



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Перед текущим посевным раундом Sana Health привлекла $450 000 от акселератора HAX, запущенного венчурной компанией SOSV. По словам генерального партнера SOSV Кирилла Эберсвейлера, его венчурная фирма участвовала в данном раунде, так как технология стартапа успешно решает даже самые сложные проблемы со сном.



”Технология Sana Health основана на 24-летних исследованиях сна человека и прошла продолжительные всесторонние испытания. Добавляя постоянные улучшения в свою инновационную технологию, компании потребуется некоторое время, чтобы определить, какие каналы сбыта своей продукции будут наиболее результативными“, – отметил он.



Непревзойденная эффективность защитных очков данного стартапа в процессе их тщательного тестирования способствовала тому, что Sana Health инициировала процедуру регистрации своего продукта в качестве лечебного медицинского устройства у FDA (американского Федерального управления по надзору за качеством лекарственных препаратов).



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/26/sa...smart-goggles/



https://text.ru/antiplagiat/592875dd2629e Когда пилот самолета «Solar Impulse» (Солнечный Импульс) Бертран Пиккар отправился в кругосветный полет на самолете, использующем исключительно энергию солнца, он уже знал, что практически не будет отдыхать. Во время своего путешествия он мог спать максимум три часа в день, разделенные на небольшие двадцатиминутные интервалы. Самолет, на котором мог разместиться только один авиатор, автоматически проверял состояние человека каждых двадцать минут.На протяжении всей своей поездки Пиккар использовал уникальную технологию Sana Health, чтобы максимально быстро войти в состояние глубокого сна во время редких моментов отдыха.По словам основателя Sana Health Ричарда Хэнбери, смарт-очки «Sana Sleep» будут доступны пользователям, страдающим бессонницей, начиная со второго квартала 2018 года. На днях стартап привлек $1,3 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. В текущем раунде участвовали венчурные фонды Founders Fund, Maveron и SOSV. Хэнбери сообщил, что очки будут продаваться по цене около 400 долларов.Предприниматель начал работать над данной технологией для решения своей проблемы со сном, вызванной острыми хроническими болями. Он испытывал хронические боли вследствие повреждения нервов, после того как попал в 1992 году в автомобильную аварию. Подобная технология будет очень востребованной, ведь все хотят получить хороший ночной отдых.Вместе с тем, каждый третий взрослый житель США не высыпается, согласно последним данным CDC (федерального министерства здравоохранения). Люди, страдающие бессонницей, испытывают ухудшение памяти и настроения, а также другие нежелательные последствия. Это подтвердили и исследователи из Университета Питтсбургской школы медицины.Изучая основные возможности этого рынка, целый ряд высокотехнологичных компаний стали бороться с проблемой бессонницы. Они начали производить матрасы из новых материалов, а также предоставлять широкий выбор переносных IoT-устройств и приложений для отслеживания и улучшения качества сна.Данная индустрия также активно привлекает внимание и венчурных инвесторов. Согласно информации Crunchbase, за прошедший год не менее 30 стартапов, связанных с технологиями улучшения сна, получили венчурное финансирование.Устройство Sana Sleep внешне выглядит как мягкие очки или как уменьшенная и очень удобная версия гарнитуры виртуальной реальности. В настоящее время устройство проходит тестирование на спортсменах, которые занимаются интенсивными тренировками и хотят во время поездок во сне максимально восстанавливать свои силы.Хэнбери объяснил, как работает данное приспособление: ”Оно использует аудиовизуальное воздействие для стимулирования определенных зон мозга. Аналогично тому, когда вы идете в ночной клуб и слушаете громкую музыку и видите яркий динамичный свет, что активизирует состояние возбуждения в вашем мозге, устройство Sana Sleep оказывает противоположное воздействие, которое необходимо мозгу для состояния глубокого расслабления“.Очки испускают особые световые и звуковые импульсы. Носитель устройства видит свет и слышит звуки каждый раз, когда начинает его использовать, но перестает все это замечать после того, как погружается в состояние глубокого сна. Данные очки измеряют такие параметры, как пульс и дыхание пользователя, и настраивают импульсы в зависимости от биометрии человека.При первоначальном использовании очки должны приспособиться к организму человека. Примерно через 4 часа после этого пользователи (даже те, кто страдает хронической болью) могут заснуть в течение десяти минут и, что более важно, спокойно спать всю ночь.Перед текущим посевным раундом Sana Health привлекла $450 000 от акселератора HAX, запущенного венчурной компанией SOSV. По словам генерального партнера SOSV Кирилла Эберсвейлера, его венчурная фирма участвовала в данном раунде, так как технология стартапа успешно решает даже самые сложные проблемы со сном.”Технология Sana Health основана на 24-летних исследованиях сна человека и прошла продолжительные всесторонние испытания. Добавляя постоянные улучшения в свою инновационную технологию, компании потребуется некоторое время, чтобы определить, какие каналы сбыта своей продукции будут наиболее результативными“, – отметил он.Непревзойденная эффективность защитных очков данного стартапа в процессе их тщательного тестирования способствовала тому, что Sana Health инициировала процедуру регистрации своего продукта в качестве лечебного медицинского устройства у FDA (американского Федерального управления по надзору за качеством лекарственных препаратов).

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