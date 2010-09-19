Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,720 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Sana Health привлек $1,3 млн для смарт-очков, устраняющих бессонницу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:47
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,938
Благодарностей: 807
УГ: 2
КП: 0.171
подарки
Стартап Sana Health привлек $1,3 млн для смарт-очков, устраняющих бессонницу


Когда пилот самолета «Solar Impulse» (Солнечный Импульс) Бертран Пиккар отправился в кругосветный полет на самолете, использующем исключительно энергию солнца, он уже знал, что практически не будет отдыхать. Во время своего путешествия он мог спать максимум три часа в день, разделенные на небольшие двадцатиминутные интервалы. Самолет, на котором мог разместиться только один авиатор, автоматически проверял состояние человека каждых двадцать минут.

На протяжении всей своей поездки Пиккар использовал уникальную технологию Sana Health, чтобы максимально быстро войти в состояние глубокого сна во время редких моментов отдыха.

По словам основателя Sana Health Ричарда Хэнбери, смарт-очки «Sana Sleep» будут доступны пользователям, страдающим бессонницей, начиная со второго квартала 2018 года. На днях стартап привлек $1,3 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. В текущем раунде участвовали венчурные фонды Founders Fund, Maveron и SOSV. Хэнбери сообщил, что очки будут продаваться по цене около 400 долларов.

Предприниматель начал работать над данной технологией для решения своей проблемы со сном, вызванной острыми хроническими болями. Он испытывал хронические боли вследствие повреждения нервов, после того как попал в 1992 году в автомобильную аварию. Подобная технология будет очень востребованной, ведь все хотят получить хороший ночной отдых.



Вместе с тем, каждый третий взрослый житель США не высыпается, согласно последним данным CDC (федерального министерства здравоохранения). Люди, страдающие бессонницей, испытывают ухудшение памяти и настроения, а также другие нежелательные последствия. Это подтвердили и исследователи из Университета Питтсбургской школы медицины.

Изучая основные возможности этого рынка, целый ряд высокотехнологичных компаний стали бороться с проблемой бессонницы. Они начали производить матрасы из новых материалов, а также предоставлять широкий выбор переносных IoT-устройств и приложений для отслеживания и улучшения качества сна.

Данная индустрия также активно привлекает внимание и венчурных инвесторов. Согласно информации Crunchbase, за прошедший год не менее 30 стартапов, связанных с технологиями улучшения сна, получили венчурное финансирование.

Устройство Sana Sleep внешне выглядит как мягкие очки или как уменьшенная и очень удобная версия гарнитуры виртуальной реальности. В настоящее время устройство проходит тестирование на спортсменах, которые занимаются интенсивными тренировками и хотят во время поездок во сне максимально восстанавливать свои силы.



Хэнбери объяснил, как работает данное приспособление: ”Оно использует аудиовизуальное воздействие для стимулирования определенных зон мозга. Аналогично тому, когда вы идете в ночной клуб и слушаете громкую музыку и видите яркий динамичный свет, что активизирует состояние возбуждения в вашем мозге, устройство Sana Sleep оказывает противоположное воздействие, которое необходимо мозгу для состояния глубокого расслабления“.

Очки испускают особые световые и звуковые импульсы. Носитель устройства видит свет и слышит звуки каждый раз, когда начинает его использовать, но перестает все это замечать после того, как погружается в состояние глубокого сна. Данные очки измеряют такие параметры, как пульс и дыхание пользователя, и настраивают импульсы в зависимости от биометрии человека.

При первоначальном использовании очки должны приспособиться к организму человека. Примерно через 4 часа после этого пользователи (даже те, кто страдает хронической болью) могут заснуть в течение десяти минут и, что более важно, спокойно спать всю ночь.


Перед текущим посевным раундом Sana Health привлекла $450 000 от акселератора HAX, запущенного венчурной компанией SOSV. По словам генерального партнера SOSV Кирилла Эберсвейлера, его венчурная фирма участвовала в данном раунде, так как технология стартапа успешно решает даже самые сложные проблемы со сном.

”Технология Sana Health основана на 24-летних исследованиях сна человека и прошла продолжительные всесторонние испытания. Добавляя постоянные улучшения в свою инновационную технологию, компании потребуется некоторое время, чтобы определить, какие каналы сбыта своей продукции будут наиболее результативными“, – отметил он.

Непревзойденная эффективность защитных очков данного стартапа в процессе их тщательного тестирования способствовала тому, что Sana Health инициировала процедуру регистрации своего продукта в качестве лечебного медицинского устройства у FDA (американского Федерального управления по надзору за качеством лекарственных препаратов).

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/26/sa...smart-goggles/

https://text.ru/antiplagiat/592875dd2629e
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Lemonaid Health привлек $11 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 22.05.2017 18:07
Стартап по медицинскому страхованию Clover Health привлек $130 млн Jeff Jeff Горячие новости 0 13.05.2017 16:37
Стартап Babylon Health привлек $ 60 млн для диагностики заболеваний с помощью ИИ Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2017 00:47
Стартап с основателями из Казахстана Orbi Prime привлек $3 млн для своих смарт-очков CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.03.2017 21:30
Стартап Iora Health в сфере здравоохранения при поддержке GE привлек $75 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.11.2016 18:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Дальнейшая судьба рубля зависит от нефтяных цен
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kotoval
Кулинарный топик
От kotoval в разделе «Курилка»
Аватар assss
Не допустить расширение НАТО на Восток
От assss в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
возьму деньги
От dextract в разделе «Барахолка»
Аватар leovit
Как отразится на Украине обвал цен на нефть – мнения экспертов
От leovit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Эксперты предсказали дальнейшее падение рубля
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,720
Тем
471,330
Сообщений
11,661,225

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube