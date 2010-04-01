Tradelon - tradelon.org

я не админ и админа не знаю
старт: 13.05.2017
О проекте
Tradelon был создан Tradelon Markets LTD группой экспертов и аналитиков на рынке обмена валют . Компания зарегистрирована и находится в Великобритании, Лондоне. Обладая более чем 17-летним опытом, команда работает в частном порядке на FX и недавно начала торговать криптовалютами, которые имеют более высокую волатильность ставок, а при надлежащем анализе и диверсификации рисков позволяет получить хорошую прибыль за короткое время. Для нас получение ежемесячного дохода в 70% не имеет большого значения, криптовалюты позволяют нам торговать, даже когда рынок FX закрыт.
Маркетинг
Тарифный план Starter
принимает инвестиции от 25$ под условия: 3.2% в рабочий день, 16% в неделю на 365 дней
Тарифный план Premium
принимает инвестиции от 50000$ под условия: 4.2% в рабочий день, 21% в неделю на 365 дней
Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Минимальный вклад 25$
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
автоматические по пятницам, но можно делать выплаты в любое время при достижении баланса более 2.5$
Партнёрская программа:
10%-4%-1%
Проект принимает : Bitcoin, Ethereum ,Perfect Money
МОЙ ДЕПОЗИТ 33$
Дата: 17.05.2017
https://blockchain.info/ru/tx/de5675...42ecda27e2b1fa
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы. Вы сами решаете,что делать. Оценивайте риски самостоятельно
добавлено через 14 минут
Все выплаты и депозиты можно наблюдать в телеграмме здесь
добавлено через 20 минут
Выплаты с проекта инстантом
22.05
3.07$ https://blockchain.info/ru/tx/b7cb79...3106dd632b8e26
25.05
3.1$
https://blockchain.info/ru/tx/3fad16...f227445757d431