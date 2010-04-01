Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Tradelon - tradelon.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:22
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 105
УГ: 6
КП: 0.000
Tradelon - tradelon.org
я не админ и админа не знаю







старт: 13.05.2017

О проекте
Tradelon был создан Tradelon Markets LTD группой экспертов и аналитиков на рынке обмена валют . Компания зарегистрирована и находится в Великобритании, Лондоне. Обладая более чем 17-летним опытом, команда работает в частном порядке на FX и недавно начала торговать криптовалютами, которые имеют более высокую волатильность ставок, а при надлежащем анализе и диверсификации рисков позволяет получить хорошую прибыль за короткое время. Для нас получение ежемесячного дохода в 70% не имеет большого значения, криптовалюты позволяют нам торговать, даже когда рынок FX закрыт.


Маркетинг


Тарифный план Starter
принимает инвестиции от 25$ под условия: 3.2% в рабочий день, 16% в неделю на 365 дней


Тарифный план Premium
принимает инвестиции от 50000$ под условия: 4.2% в рабочий день, 21% в неделю на 365 дней




Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Минимальный вклад 25$
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
автоматические по пятницам, но можно делать выплаты в любое время при достижении баланса более 2.5$

Партнёрская программа:
10%-4%-1%
Проект принимает : Bitcoin, Ethereum ,Perfect Money






МОЙ ДЕПОЗИТ 33$
Дата: 17.05.2017
https://blockchain.info/ru/tx/de5675...42ecda27e2b1fa



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы. Вы сами решаете,что делать. Оценивайте риски самостоятельно

добавлено через 14 минут
Все выплаты и депозиты можно наблюдать в телеграмме здесь

добавлено через 20 минут
Выплаты с проекта инстантом
22.05
3.07$ https://blockchain.info/ru/tx/b7cb79...3106dd632b8e26

25.05
3.1$
https://blockchain.info/ru/tx/3fad16...f227445757d431
__________________
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Последний раз редактировалось Sergey37; Сегодня в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Sergey37 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
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