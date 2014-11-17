inik1080 Мастер

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Каково влияние брексита на сектор денежных переводов?

Великобритания, и, в частности, Лондон, давно являются глобальным центром для финтех-компаний, в этом секторе заняты около 60 000 человек. Со времени решения о брексите в июне 2016 компании задаются вопросом как выход из ЕС повлияет на их бизнес.



Существует ожидание касаемо нехватки кадров, надвигающихся изменений в регулировании данных и законодательстве в области интеллектуальной собственности по всему финтех-сектору, но для фирм по переводу денежных средств существуют дополнительные вопросы, которые нужно будет решить.



Брексит нарушил систему международных переводов, практически мгновенно увеличив волатильность обменных курсов из-за сомнений относительно дальнейших отношений и торговых взаимоотношений между Великобританией и Европейским Союзом. Для бизнеса, осуществляющего международные переводы, очень важно, чтобы они сохраняли контроль над своими платежами, поскольку ставки колеблются и становится трудно поддерживать четкую видимость ситуации.



На рынок денежных переводов Великобритании брексит уже оказывает влияние, поскольку страна сталкивается с уменьшением объемов отправляемых денег. Опять же, неустойчивые обменные курсы приводят к тому, что адресаты получают меньше. Это окажет влияние на мировую экономику - для 25 стран, получающих больше всего денежных переводов, цифра составляет 10% ВВП.



Соответствие SEPA (единая зона платежей в евро) также ставится под сомнение. Как только страна покидает ЕС, есть все шансы, что правила SEPA больше не будут применяться к компаниям в сфере денежных переводов, базирующимся в Великобритании. Это, несомненно, повлияет на эти организации, которые используют зарегистрированные в Великобритании банковские счета для оплаты и сбора средств, а также поддержки коридоров денежных переводов.



Британия может также принять решение о выборе Директивы платежного сервиса (PSD2), которая откроет границы платежей во всех странах-членах ЕС и в рамках инициатив EEA (Европейская экономическая зона) или EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли). Это находится на пути к реализации в январе 2018 года, и вполне вероятно, что к тому времени Великобритания все еще будет частью ЕС. Правительство взяло на себя оказание поддержки британской финтех-индустрии, желая сохранить статус глобального лидера, поэтому можно прогнозировать, что страна останется частью инициативы PSD2 в связи с улучшениями, которые она внесет в работу с клиентами в области финансовых услуг.



Несмотря на выход из ЕС, торговля со странами, входящими в сообщество, будет продолжаться, а необходимость в эффективных, экономичных и безопасных международных платежах возрастет. Это, в свою очередь, создаст дополнительный спрос на платформы для перевода и оплаты, которые умеют обрабатывать несколько видов международных платежей.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Великобритания, и, в частности, Лондон, давно являются глобальным центром для финтех-компаний, в этом секторе заняты около 60 000 человек. Со времени решения о брексите в июне 2016 компании задаются вопросом как выход из ЕС повлияет на их бизнес.Существует ожидание касаемо нехватки кадров, надвигающихся изменений в регулировании данных и законодательстве в области интеллектуальной собственности по всему финтех-сектору, но для фирм по переводу денежных средств существуют дополнительные вопросы, которые нужно будет решить.Брексит нарушил систему международных переводов, практически мгновенно увеличив волатильность обменных курсов из-за сомнений относительно дальнейших отношений и торговых взаимоотношений между Великобританией и Европейским Союзом. Для бизнеса, осуществляющего международные переводы, очень важно, чтобы они сохраняли контроль над своими платежами, поскольку ставки колеблются и становится трудно поддерживать четкую видимость ситуации.На рынок денежных переводов Великобритании брексит уже оказывает влияние, поскольку страна сталкивается с уменьшением объемов отправляемых денег. Опять же, неустойчивые обменные курсы приводят к тому, что адресаты получают меньше. Это окажет влияние на мировую экономику - для 25 стран, получающих больше всего денежных переводов, цифра составляет 10% ВВП.Соответствие SEPA (единая зона платежей в евро) также ставится под сомнение. Как только страна покидает ЕС, есть все шансы, что правила SEPA больше не будут применяться к компаниям в сфере денежных переводов, базирующимся в Великобритании. Это, несомненно, повлияет на эти организации, которые используют зарегистрированные в Великобритании банковские счета для оплаты и сбора средств, а также поддержки коридоров денежных переводов.Британия может также принять решение о выборе Директивы платежного сервиса (PSD2), которая откроет границы платежей во всех странах-членах ЕС и в рамках инициатив EEA (Европейская экономическая зона) или EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли). Это находится на пути к реализации в январе 2018 года, и вполне вероятно, что к тому времени Великобритания все еще будет частью ЕС. Правительство взяло на себя оказание поддержки британской финтех-индустрии, желая сохранить статус глобального лидера, поэтому можно прогнозировать, что страна останется частью инициативы PSD2 в связи с улучшениями, которые она внесет в работу с клиентами в области финансовых услуг.Несмотря на выход из ЕС, торговля со странами, входящими в сообщество, будет продолжаться, а необходимость в эффективных, экономичных и безопасных международных платежах возрастет. Это, в свою очередь, создаст дополнительный спрос на платформы для перевода и оплаты, которые умеют обрабатывать несколько видов международных платежей.Специально для mmgp.ru

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