Riley привлек $3.1 млн., чтобы помогать агентам с операциями с недвижимостью

Бизнес обычно требует много времени и денег на привлечение потенциальных клиентов. Теперь стартап, который называется Riley поможет расставить приоритеты.
Riley был участником зимнего класса в Y Combinator. (На самом деле, генеральный директор Даниэль Ахмадизаде и его соучредитель Хелсон Таверас несколько раз применяли различные продукты и идеи, прежде чем попасть туда.) Сегодня стартап сообщает о привлечении $3,1 млн. начальных инвестиций.
Текущая версия Riley ориентирована на агентов по недвижимости. Если вы видите рекламу или объявление от агента по недвижимости, который использует Riley, и вы решилиизучит предложения, вы получите текстовое сообщение в течение нескольких минут от «офис-менеджера» или «помощника» агента с уточняющими вопросами.
Таким образом, даже если агент занят или спит, потенциальный клиент все равно сразу получит ответ. Эта опция выходит рамки простого автоответчика - у Riley есть команда живых операторов (сейчас Ахмадизаде говорит, что это в основном студенты колледжей), которые следуют инструкции. По мере выяснения агентами эффективности работы, инструкции корректируются.
И после каждого диалога с клиентом Riley указывает агенту на клиента, внимание которому следует уделить в первую очередь.
«Когда агент по недвижимости просыпается утром, он уже будет знать о делах не терпящих отлагательств, а не распыляться на другие задачи, которые не приведут в итоге к результату».
Финансирование Riley предоставили YC, FundersClub, Social Capital, Fuel Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Liquid 2 Ventures, Rough Draft Ventures и инвесторы-ангелы, в том числе генеральный директор WayUp Лиз Вессел, Майкл Сейбел и Пол Бухейт из YC.
По словам Ахмадизаде Riley уже создал программное обеспечение, облегчающее взаимодействие с операторами, и со временем он надеется автоматизировать этот процесс, хотя даже при нынешней системе Riley уже совершает более чем 100 000 разговоров каждый месяц.
Кроме того, стартап в конечном итоге планирует выйти за рамки работы с агентами по недвижимости.
Перевод специально для mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/26/riley-seed-funding/
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