Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,720 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Партнерский payee® и не только ОН

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:58
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Партнерский payee® и не только ОН
Куда льют деньги Ваши партнеры

Как часто Вы задумывались - где хранят деньги Ваши партнеры?
Как часто Вы задавались вопросом - на что они их тратят?
Как часто не давала Вам покоя мысль - работаю до "седьмого пота", а чувствую себя как "выжат лимон в томатный сок", а прибили не так и много?
Так Я отвечу за Вас и за себя - если они их и тратят, то лишь на свои нужды, а хранят оставшиеся средства на банковских счетах.

Вот об оставшихся средствах, которые многие из них,- партнеров наших, так и не предоставляют далее нам в работу, хочу и поговорить, ведь поимев нас, они - как ночной упырь, не летает в день, а летает - лишь вночи, и наш труд, и ихнюю прыбиль тратя на их же потребности..
Предложить хочу лишь следующее - раз уж, "партнерская" денюжка лежит, почему бы не посоветовать им и наши банки!? и пусть она лежит и приносит нам прибиль, коль они, партнеры, более не предоставляют ее в работу!
Сея тема создана в разделе электронных платежных систем, ведь ныне разница меж электронными банками и банками "бумаги", не так и различима,
и соответственно хочу предложить каждому, что бы каждый последуя моему совету, провожая клиента с его, что мягко сказано, или наоборот - принимая его капитал, сразу преложить,- вот эти некоторые партнерские платежные системы!:

payee®

Очень популярная в сети альтернатива электронных денег с выводом почти на все известны пути включая, как - электронные, так и банковские карты.
Огромным плюсом, ранее было, путь - интернет(вебманей, не подумайте о системе WebMoney)электронных средств>счета мобильных операторов! Ведь все мы когда-то начинали с ничего.
Ныне предоставляя интеграции с интернет-магазинами, форекс, торговыми площадками и др.
Но самое главное это - "комиссионные", огромные партнерские проценты, после предоставления услуг, по вашей рекомендованной партнерской ссылке.

PerfectMoney

Не чем не отличающийся от предидущего, но немного старее, и соответственно надежней проект.
Платежный инструмент, появление аналогов которому среди других электронных платежных систем по критерию функциональности, надежности и безопасности в ближайшие годы маловероятно.
Компания Perfect Money совместно со своими партнерами разработала огромное количество модулей для наиболее популярных “электронных тележек”.
Но в отличие от payee® PerfectMoney начисляет прибиль - не от суммы вклада вашего клиента, партнера, а ежемесячно, что и сказывается на популярности системы и товарообороте(денежных средств)

И как бонусник, а точнее сам bonus:
Мониторинг обменников BestChange
Мониторинг обменников предназначен для тех, кто хочет обменивать электронные деньги в сети интернет, и для тех, кто хочет совершать гарантированные обмены с минимальными комиссионными потерями. На этом сайте собрана и упорядочена информация о ручных и автоматических обменниках. Но самым главным и огромным его плюсом+ является все таже партнерская ссылочка с не большим, так сказать гонораром за предоставления услуг, но при условии что пользователь будет регистрироватся в сервисе, что к стати и есть его минус-, очень знакомо для тех кто хоть немного программист: || запинается на «правде», && запинается на «лжи».

На этом все ребята! Если возникнут вопросы или понадобится помощь, даже финансовая, тут надеюсь на вашу порядочность, не стесняемся и пишем как в личку так и по контактам.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Андрей Лымарь вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
игра с выводом на Payee judastis Заработок Криптовалют 0 18.04.2017 17:24
Партнерский сайт при минимальных затратах MikhailKurakin Партнерские программы 2 15.04.2017 13:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TanyaM
Аналитика от TanyaM. Конкурс InstaForex
От TanyaM в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар Kirksan
Вкладчики банкротов останутся без денег?
От Kirksan в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Индекс ММВБ вырос на 1,2%, РТС подскочил на 3,8%
От Yulya Wkabara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
PillPack провел раунд финансирования на $40 млн.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Bloomberg: Россия потратила рекордные $980 млн за день на поддержку рубля
От Sashoua в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Самые главные и простые правила переговоров
От Uristq в разделе «Предпринимательство и собственный бизнес»
.     
Пользователей
411,720
Тем
471,330
Сообщений
11,661,226

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube