Андрей Лымарь Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 26.02.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Партнерский payee® и не только ОН



Как часто Вы задумывались - где хранят деньги Ваши партнеры?

Как часто Вы задавались вопросом - на что они их тратят?

Как часто не давала Вам покоя мысль - работаю до "седьмого пота", а чувствую себя как "выжат лимон в томатный сок", а прибили не так и много?

Так Я отвечу за Вас и за себя - если они их и тратят, то лишь на свои нужды, а хранят оставшиеся средства на банковских счетах.



Вот об оставшихся средствах, которые многие из них,- партнеров наших, так и не предоставляют далее нам в работу, хочу и поговорить, ведь поимев нас, они - как ночной упырь, не летает в день, а летает - лишь вночи, и наш труд, и ихнюю прыбиль тратя на их же потребности..

Предложить хочу лишь следующее - раз уж, "партнерская" денюжка лежит, почему бы не посоветовать им и наши банки!? и пусть она лежит и приносит нам прибиль, коль они, партнеры, более не предоставляют ее в работу!

Сея тема создана в разделе электронных платежных систем, ведь ныне разница меж электронными банками и банками "бумаги", не так и различима,

и соответственно хочу предложить каждому, что бы каждый последуя моему совету, провожая клиента с его, что мягко сказано, или наоборот - принимая его капитал, сразу преложить,- вот эти некоторые партнерские платежные системы!:



payee®



Очень популярная в сети альтернатива электронных денег с выводом почти на все известны пути включая, как - электронные, так и банковские карты.

Огромным плюсом, ранее было, путь - интернет(вебманей, не подумайте о системе WebMoney)электронных средств>счета мобильных операторов! Ведь все мы когда-то начинали с ничего.

Ныне предоставляя интеграции с интернет-магазинами, форекс, торговыми площадками и др.

Но самое главное это - "комиссионные", огромные партнерские проценты, после предоставления услуг, по вашей рекомендованной партнерской ссылке.



PerfectMoney



Не чем не отличающийся от предидущего, но немного старее, и соответственно надежней проект.

Платежный инструмент, появление аналогов которому среди других электронных платежных систем по критерию функциональности, надежности и безопасности в ближайшие годы маловероятно.

Компания Perfect Money совместно со своими партнерами разработала огромное количество модулей для наиболее популярных “электронных тележек”.

Но в отличие от payee® PerfectMoney начисляет прибиль - не от суммы вклада вашего клиента, партнера, а ежемесячно, что и сказывается на популярности системы и товарообороте(денежных средств)



И как бонусник, а точнее сам bonus:

Мониторинг обменников

Мониторинг обменников предназначен для тех, кто хочет обменивать электронные деньги в сети интернет, и для тех, кто хочет совершать гарантированные обмены с минимальными комиссионными потерями. На этом сайте собрана и упорядочена информация о ручных и автоматических обменниках. Но самым главным и огромным его плюсом+ является все таже партнерская ссылочка с не большим, так сказать гонораром за предоставления услуг, но при условии что пользователь будет регистрироватся в сервисе, что к стати и есть его минус-, очень знакомо для тех кто хоть немного программист: || запинается на «правде», && запинается на «лжи».



На этом все ребята! Если возникнут вопросы или понадобится помощь, даже финансовая, тут надеюсь на вашу порядочность, не стесняемся и пишем как в личку так и по контактам. Куда льют деньги Ваши партнерыКак часто Вы задумывались - где хранят деньги Ваши партнеры?Как часто Вы задавались вопросом - на что они их тратят?Как часто не давала Вам покоя мысль - работаю до "седьмого пота", а чувствую себя как "выжат лимон в томатный сок", а прибили не так и много?Так Я отвечу за Вас и за себя - если они их и тратят, то лишь на свои нужды, а хранят оставшиеся средства на банковских счетах.Вот об оставшихся средствах, которые многие из них,- партнеров наших, так и не предоставляют далее нам в работу, хочу и поговорить, ведь поимев нас, они - как ночной упырь, не летает в день, а летает - лишь вночи, и наш труд, и ихнюю прыбиль тратя на их же потребности..Предложить хочу лишь следующее - раз уж, "партнерская" денюжка лежит, почему бы не посоветовать им и наши банки!? и пусть она лежит и приносит нам прибиль, коль они, партнеры, более не предоставляют ее в работу!Сея тема создана в разделе электронных платежных систем, ведь ныне разница меж электронными банками и банками "бумаги", не так и различима,и соответственно хочу предложить каждому, что бы каждый последуя моему совету, провожая клиента с его, что мягко сказано, или наоборот - принимая его капитал, сразу преложить,- вот эти некоторые партнерские платежные системы!:Очень популярная в сети альтернатива электронных денег с выводом почти на все известны пути включая, как - электронные, так и банковские карты.Огромным плюсом, ранее было, путь - интернет(вебманей, не подумайте о системе WebMoney)электронных средств>счета мобильных операторов! Ведь все мы когда-то начинали с ничего.Ныне предоставляя интеграции с интернет-магазинами, форекс, торговыми площадками и др.Но самое главное это - "комиссионные", огромные партнерские проценты, после предоставления услуг, по вашей рекомендованной партнерской ссылке.Не чем не отличающийся от предидущего, но немного старее, и соответственно надежней проект.Платежный инструмент, появление аналогов которому среди других электронных платежных систем по критерию функциональности, надежности и безопасности в ближайшие годы маловероятно.Компания Perfect Money совместно со своими партнерами разработала огромное количество модулей для наиболее популярных “электронных тележек”.Но в отличие от payee® PerfectMoney начисляет прибиль - не от суммы вклада вашего клиента, партнера, а ежемесячно, что и сказывается на популярности системы и товарообороте(денежных средств)И как бонусник, а точнее сам bonus:Мониторинг обменников BestChange Мониторинг обменников предназначен для тех, кто хочет обменивать электронные деньги в сети интернет, и для тех, кто хочет совершать гарантированные обмены с минимальными комиссионными потерями. На этом сайте собрана и упорядочена информация о ручных и автоматических обменниках. Но самым главным и огромным его плюсом+ является все таже партнерская ссылочка с не большим, так сказать гонораром за предоставления услуг, но при условии что пользователь будет регистрироватся в сервисе, что к стати и есть его минус-, очень знакомо для тех кто хоть немного программист: || запинается на «правде», && запинается на «лжи».На этом все ребята! Если возникнут вопросы или понадобится помощь, даже финансовая, тут надеюсь на вашу порядочность, не стесняемся и пишем как в личку так и по контактам.

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