Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,720 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mail.Ru Group начинает монетизировать "премиум" раздел в "Игры Mail.Ru"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 45
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Mail.Ru Group начинает монетизировать "премиум" раздел в "Игры Mail.Ru"



В "Игры Mail.Ru" с начала мая "премиум" раздел становится платным

Представители компании Mail.Ru Group рассказали, что в мае запустили "премиум" раздел в играх, подписка на который осуществляется на платной основе. В "премиум" разделе будут собраны эксклюзивные материалы. Такой информацией поделился глава отдела "Игры Mail.Ru" А. Кузьменко.

Платный раздел пока широко не рекламировался, поскольку находится в стадии эксперимента. Сейчас анализируется отклик пользователей на платный раздел, будут сделаны выводы и принято решение по дальнейшему существованию такого раздела игр.

По предварительному анализу количество платежеспособной аудитории на "Играх Mail.Ru" растет. Контент для раздела создает специальный отдел, который работает только над этой категорией. Там не будет обычных новостей о видео-играх, однако тексты будут отличаться эксклюзивностью и полнотой высказывания о каждом элементе игровой индустрии.

На сегодняшний день цена подписки на 1 год составит - 1599 рублей. За срок в два раза меньше придется заплатить почти 1000 рублей, а стоимость 30 дней составит почти 200 рублей. Стоит отметить, что подписка будет с возможностью оплаты не только за реальные деньги, но и за балы которые выдаются за достижения в "Играх Mail.Ru".

Прошлом году Mail.Ru Group так же начал монетизировать комментирование своего новостного контента. Стоимость месячного доступа к комментариям составляет почти 60 рублей.


Уникальность: 100.00%
По материалам vc.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ELENA BAR вне форума  
Ответить
Метки
mail.ru, игры
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mail.ru Group досрочно погасила кредит от Газпромбанка на покупку "ВКонтакте" назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 3 29.11.2016 21:04
"Яндекс" решил монетизировать "Кинопоиск", но тем самым убил известный кинопортал Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 40 13.10.2015 18:12
"Русский Twitter" от Mail.Ru Group LSasha Маркетинг: общий форум 7 28.12.2011 11:24
Mail.Ru Group хочет домен ".ua" LSasha Маркетинг: общий форум 0 21.11.2011 13:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар fobot
amazingprofit.biz - amazingprofit
От fobot в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар DepecheM
Число рабочих мест в России сократилось на 6,8 млн за три года
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Shalom
ПАММ-счет alexandro84:617708 (ForexTrend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар OPLOTT
В Германии раскрыт алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Vertiflex для инвазивного спинального имплантата Superion® привлек $40 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,720
Тем
471,330
Сообщений
11,661,226

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube