Mail.Ru Group начинает монетизировать "премиум" раздел в "Игры Mail.Ru"

В "Игры Mail.Ru" с начала мая "премиум" раздел становится платным
Представители компании Mail.Ru Group рассказали, что в мае запустили "премиум" раздел в играх, подписка на который осуществляется на платной основе. В "премиум" разделе будут собраны эксклюзивные материалы. Такой информацией поделился глава отдела "Игры Mail.Ru" А. Кузьменко.
Платный раздел пока широко не рекламировался, поскольку находится в стадии эксперимента. Сейчас анализируется отклик пользователей на платный раздел, будут сделаны выводы и принято решение по дальнейшему существованию такого раздела игр.
По предварительному анализу количество платежеспособной аудитории на "Играх Mail.Ru" растет. Контент для раздела создает специальный отдел, который работает только над этой категорией. Там не будет обычных новостей о видео-играх, однако тексты будут отличаться эксклюзивностью и полнотой высказывания о каждом элементе игровой индустрии.
На сегодняшний день цена подписки на 1 год составит - 1599 рублей. За срок в два раза меньше придется заплатить почти 1000 рублей, а стоимость 30 дней составит почти 200 рублей. Стоит отметить, что подписка будет с возможностью оплаты не только за реальные деньги, но и за балы которые выдаются за достижения в "Играх Mail.Ru".
Прошлом году Mail.Ru Group так же начал монетизировать комментирование своего новостного контента. Стоимость месячного доступа к комментариям составляет почти 60 рублей.
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По материалам vc.ru