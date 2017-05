Honestt Мастер

Petrogas - Petrogas.biz Я не Админ или владелец этого проекта



Дата старта

19 : 5 : 2017







язык

EN :



Принимает

PerfectMoney : Pay eer : ฿ Bitcoin : Adv Cash :



Цитата: описание



PetroGas - это компания по разведке и добыче нефтепродуктов, которая стремится к получению и разработке самого прибыльного проекта в нефтегазовой отрасли для наших инвесторов. Кроме того, есть другая команда талантливых нефтегазовых специалистов и предпринимателей, которые разделяют общий голод для установления нового стандарта инвестиций в нефть и газ.

Просмотреть и зарегистрироваться



Цитата: Планы



3% ЕЖЕДНЕВНО 90 ДНЕЙ

ПЛАН СУММА ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

270% 1,00 - 50000,00 долл. США 3,00



6% ЕЖЕДНЕВНО 45 ДНЕЙ

ПЛАН СУММА ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

270% 200,00 долл. США - 50000,00 долл. США 6,00





10% ЕЖЕДНЕВНО 21 ДНЕЙ

ПЛАН СУММА ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

210% 1000,00 долл. США - 50000,00 долл. США 10,00





111% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

ПЛАН СУММА ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 101,50

План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 103,00

План 3 долл. 2001,00 - 3000,00 долл. США 105,00

План 4 3001,00 долл. США - 5000,00 долл. США 107,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 109,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 111,00





250% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 112,00

План 2 10001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 119,00

План 3 долл. 2001,00 - 3000,00 долл. США 134,00

План 4 $ 3001,00 - $ 5000,00 170,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 205,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 250,00





400% ПОСЛЕ 9 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 122,00

План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 145,00

План 3 долл. 2001,00 - 3000,00 долл. США 164,00

План 4 3001,00 долл. США - 5000,00 долл. США 240,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 320,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 400,00





750% ПОСЛЕ 15 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 145,00

План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 195,00

План 3 долл. 2001,00 - 3000,00 долл. США 280,00

План 4 3001,00 долл. США - 5000,00 долл. США 410,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 625,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 750,00





1300% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 195,00

План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 350,00

План 3 долл. 2001,00 - 3000,00 долл. США 590,00

План 4 3001,00 долларов США - 5000,00 долларов США 930,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. 1150,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 1300,00





3000% ПОСЛЕ 50 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 260,00

План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 980,00

План 3 $ 2001.00 - $ 3000.00 1825.00

План 4 3001,00 долл. США - 5000,00 долл. США 2250,00

План 5 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 2700,00

План 6 $ 10001,00 - $ 50000,00 3000,00





200% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 $ 10000,00 - 50000,00 200,00





350% ПОСЛЕ 11 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 50000,00 350,00





550% ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ

ПРИБЫЛЬ ПЛАНОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ($) (%)

План 1 $ 1500.00 - $ 50000.00 550.00

Реферальная программа

6% to 12%



Минимальный вклад

$1







Цитата: подробности



Ssl Encrypted

Fast & Couprative Support

Ddos Protected

Dedicated Hosting

Licensed Script



Registrar Info

NamePDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Status clientTransferProhibited



Important Dates

Expires On2018-05-10

Registered On2017-05-11

Updated On2017-05-13



Name Servers

NS1.DDOS-GUARD.NET 186.2.167.18

NS2.DDOS-GUARD.NET 186.2.171.33

NS3.DDOS-GUARD.NET 190.115.26.202

NS4.DDOS-GUARD.NET 186.2.171.34

Просмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2753675->U14670801. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to petrogas.biz User Honest.. Date: 18:19 26.05.17. Batch: 177255870.

