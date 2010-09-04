UltraSoC для полупроводниковой платформы IP привлекла £5 млн инвестиций

Британская полупроводниковая компания UltraSoC из Кембриджа для полупроводниковой платформы IP привлекла £5 млн. ($6,4 млн.) инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавил Atlante Tech, а также приняли участие новые инвесторы венчурная компания Enso, Oxford Capital, исполнительный директор и предприниматель Гийом Дейссаутиер и уже ранее существующие инвесторы венчурная компания Octopus и FSE Group. Майлз Кирби из Оксфорда, Кирилл Мудрый из Enso и Алвис Бонивенто из Atlante войдут в состав совета UltraSoC, вместе с существующими инвесторами Люком Хаксом из Octopus, председателем совета директоров Крисом Гилбертом и неисполнительным директором Крисом Уэйдом.
Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего развертывания своей технологии и реализации внедрения интеллектуальных аналитических возможностей в каждый чип.
Руперт Бейнс является генеральным директором компании UltraSoC, которая разработала набор полупроводниковых платформ IP. Они позволяют разработчикам чипов интегрировать интеллектуальную аналитическую инфраструктуру в основную аппаратную часть устройств. Процесс происходит путем мониторинга и анализа реального мира. Поведение всей системы происходит с помощью интеллектуальной аналитики UltraSoC, погруженные в полупроводники. Таким образом, инженеры могут принять меры для снижения энергопотребления системы, повышения производительности, защиты от вредоносных вторжений, а также обеспечить безопасность продукции. Эти решения применяются в широком диапазоне в различных секторах рынка, начиная от автомобильной промышленности, IoT (интернет вещей) продукции, в масштабе вычислительной техники и до коммуникаций.
IP-поставляются в виде параметризованных мягких ядер и имеют возможность балансировки с подсчетом затвора в соответствии с потребностями приложений на основе каждого экземпляра. Архитектура включает в себя три класса модулей: авансирование, сообщения и коммуникаторы.
Hisilicon (Huawei), Imagination Technologies, Movidius (теперь Intel) и Microsemi все они используют технологию UltraSoC в своих проектах.
Перевод специально для mmgp.ru