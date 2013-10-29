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На рынке цифровых валют бум – биткоин и эфир установили новые рекорды

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На рынке цифровых валют бум – биткоин и эфир установили новые рекорды
Цена биткоина и эфира – цифровых токенов, которые работают на биткоин- и эфириум- блокчейнах – побила очередной рекорд.
На момент выхода статьи цена биткоина была выше $ 2400, а общая капитализация рынка превысила $ 40 млрд (впервые за историю криптовалюты!).
. Как сообщил CoinMarketCap, эфир, на данный момент, вторая валюта по размеру рыночной капитализации, достиг уровня $228.37 примерно в 13:30.,сейчас цена упала до уровня 180.
Предыдущий максимум был установлен на уровне $201.75 22 мая и продержался до сегодняшнего дня. Хотя, когда писалась эта статья цена криптовалюты снова опустилась и составляла $188.18.
Биткоин и эфир побили все рекорды из-за небывалого роста инвестиций в криптовалюту. Стоит уточнить, что и другие цифровые валюты, такие как zcash, значительно поднялись в цене.

Заинтересованность предпринимателей

Многие аналитики считают, что причиной такого прорыва является увеличение внимания к криптографическим активам в последнее время, а генеральный директор Fidelity вчера на конференции Consensus 2017, публично высказала свой энтузиазм по поводу дальнейшего развития биткоина и эфира.
Высказывание со стороны Fidelity совпало с появлением информации о том, что Enterprise Ethereum Alliance (компания, которая специализируется на использовании технологии эфириума для различных организаций), выросла более чем в три раза, из-за повышения цены эфира.
Альянс заявил о том, что к нему присоединились 86 новых компаний, включая такие известные корпорации как Merck, Samsung и Toyota.
Еще одним фактором, который повысил цену криптовалют стало сообщение банковского холдинга JP Morgan о том, что он будет пытаться использовать технологию open-source, лежащую в основе zcash. Аналитики считают, что этот шаг имел значительное влияние на резкое изменение цен за последний период.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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