IoT стартап Neos привлек £5 млн для своего уникального страхового продукта

Стартап Neos, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £5 млн финансирования, закрыв раунд A для своего уникального страхового продукта.
Инвестиционный раунд был закрыт Aviva Ventures в сотрудничестве со стратегическими инвесторами Munich Re. Компания нацелена использовать привлеченный капитал для ускорения роста в целом.
Основанная в 2016 году под руководством Мэтта Полла (бывший директор Morethan, сейчас генеральный директор) совместно с Кристиан Заджаком (технический директор, специалист по домашней автоматизации), Neos продвигает свой страховой продукт, использующий технологию смарт-дом, для защиты дома от пожара, потопа или кражи.
Neos также является разработчиком смарт-камеры, которая в режиме реального времени следит за состоянием дома. В случай чего, может предотвратить пожар, утечку воды или ограбления дома, путем передачи уведомления на смартфон хозяина, а также в экстренную службу, которая может организовать пожарных либо вызвать полицию.
Напомню, что в ноябре 2016 года, Neos получил $1 млн стратегических инвестиций и партнерство от компании ZPG PLC.
Перевод специально для MMGP.RU