Единственная, простая и понятная инвестиционная программа. Получайте прибыль каждый час, при этом минимальный депозит составляет всего 10 рублей!Минимальная сумма инвестиций
10 руб.
Максимальная сумма инвестиций
не более чем 500000 руб.
Доход инвесторов
32% к вкладу за 4 дня
Начисление прибыли
каждый час по 1,375% от тела вклада
Минимальный вывод прибыли
8 руб.
Комиссия за вывод прибыли
0%
Время обработки заявок на вывод средств
вывод мгновенный и занимает до 3 секунд с момента заказа.
Оформление заявок на вывод
возможно в любой день и в любое время суток.
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