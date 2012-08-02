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​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​

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Старый Сегодня, 18:37
#1
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​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​


Представители Сбербанка в очередной раз подтвердили, что руководство данного кредитного учреждения России серьезно подумывает о доставке наличных денежных средств с помощью дронов.

Еще в марте этого года Подмосковный телеканал "360" брал интервью у главы направления "Банк ХII" Сбербанка России г-на Соломина и уже тогда в нём он признался, что действительно сейчас специалисты Сбера усиленно работают над сервисом, который позволит производить доставку денег с помощью дронов. Сбербанк объясняет введение такой услуги, что порой очень сложно оперативно подвезти броневиками наличность в отделения этого банка из-за пробок в крупных городах, а также российские регионы часто подтапливает и к сожалению, в такие моменты не каждый вездеход способен вовремя доставить пенсии престарелым в труднодоступные районы и вот тут как раз для этого дела и сгодится дрон. Кстати, такие дроны будут оснащены особыми боксами, которые способны выдержать любые удары и летать они будут на расстояния в 130 км (это в одну сторону). Заказать такой дрон с деньгами можно будет через мобильное приложение в смартфоне.

И вот по последним сообщениям в СМИ, о дальнейшем развитии этого проекта, рассказал журналистам на только что проведенном годовом собрании акционеров заместитель председателя правления Сберабанка г-н Кузнецов. В беседе с представителями СМИ он заявил, что буквально через 3-4 недели, в Казани начнутся испытания, если можно так назвать "сберовского дрона". Пока руководство этого кредитного учреждения хочет приспособить дроны для перевозки уже вышеупомянутой наличности, ну а дальше как пойдет - зависит от успеха этого начинания. Дополнительно г-н Кузнецов отметил, что в России уже есть некоторые ограничения на полеты таких воздушных средств доставки, но руководство его банка не сидит сложа руки и активно работает по этому вопросу - вероятней, всего для Сбера какие-то ограничения будут сняты. И если пробные полёты пройдут успешно, то по всей видимости с Татарстана и начнут внедрять этот проект, но уже по все России.

Попутно стоит напомнить, что и Почта России уже проводит подобного рода эксперименты на Урале - там эту услугу скорее всего будут оказывать тем, кто проживает в труднодоступных районах, но кому необходима скорость в доставке почтовых отправлений.

Да, и про главное! По всей видимости такие дроны от Сбера будут оснащены специальными датчиками, и если в полете что-то случится и дрон упадет на землю, то сразу же сработает пирокассета и все банкноты покроются несмываемой краской. Так что для желающих поживиться, то вряд ли...


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59283c380cf37
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:47.
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Старый Сегодня, 18:42
#2
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Чет смахивает на прикол какой то . До сих пор даже пиццу нормально доставить не могут, а тут деньги.
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Старый Сегодня, 18:45
#3
Премиум
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Автор темы Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Чет смахивает на прикол какой то . До сих пор даже пиццу нормально доставить не могут, а тут деньги.
Ну началось. Скептики сразу заточили свои перья. Руки прочь от Сбера - это мой самый любымый банк! (шутка, да)
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Старый Сегодня, 18:53
#4
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Имя: Aleksandr
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Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 1,655
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Ну началось. Скептики сразу заточили свои перья. Руки прочь от Сбера - это мой самый любымый банк! (шутка, да)
Мне просто нравится потенциальная реализация, будет ветер, занесет другому в окно. И что теперь он вор? ) или просто подарок с небес?)
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:00
#5
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Чет смахивает на прикол какой то . До сих пор даже пиццу нормально доставить не могут, а тут деньги.
Это все после заявления Amazon бросились тоже говорить о доставке с помощью дронов )
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Старый Сегодня, 19:05
#6
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Хороший стёб.
А почему совиной почтой бабки не передавать? Как в Гарри Поттере
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Старый Сегодня, 19:12
#7
Интересующийся
 
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
сколько же будет стоить такая услуга?)

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Руки прочь от Сбера - это мой самый любымый банк! (шутка, да)
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Последний раз редактировалось dbchange; Сегодня в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 19:20
#8
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: ​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Это все после заявления Amazon бросились тоже говорить о доставке с помощью дронов )
Оно все бы хорошо, но если убрать ветер, осадки и напихать город датчиками
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