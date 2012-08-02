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​Сбербанк будет доставлять наличные с помощью дронов​



Представители Сбербанка в очередной раз подтвердили, что руководство данного кредитного учреждения России серьезно подумывает о доставке наличных денежных средств с помощью дронов.



Еще в марте этого года Подмосковный телеканал "360" брал интервью у главы направления "Банк ХII" Сбербанка России г-на Соломина и уже тогда в нём он признался, что действительно сейчас специалисты Сбера усиленно работают над сервисом, который позволит производить доставку денег с помощью дронов. Сбербанк объясняет введение такой услуги, что порой очень сложно оперативно подвезти броневиками наличность в отделения этого банка из-за пробок в крупных городах, а также российские регионы часто подтапливает и к сожалению, в такие моменты не каждый вездеход способен вовремя доставить пенсии престарелым в труднодоступные районы и вот тут как раз для этого дела и сгодится дрон. Кстати, такие дроны будут оснащены особыми боксами, которые способны выдержать любые удары и летать они будут на расстояния в 130 км (это в одну сторону). Заказать такой дрон с деньгами можно будет через мобильное приложение в смартфоне.



И вот по последним сообщениям в СМИ, о дальнейшем развитии этого проекта, рассказал журналистам на только что проведенном годовом собрании акционеров заместитель председателя правления Сберабанка г-н Кузнецов. В беседе с представителями СМИ он заявил, что буквально через 3-4 недели, в Казани начнутся испытания, если можно так назвать "сберовского дрона". Пока руководство этого кредитного учреждения хочет приспособить дроны для перевозки уже вышеупомянутой наличности, ну а дальше как пойдет - зависит от успеха этого начинания. Дополнительно г-н Кузнецов отметил, что в России уже есть некоторые ограничения на полеты таких воздушных средств доставки, но руководство его банка не сидит сложа руки и активно работает по этому вопросу - вероятней, всего для Сбера какие-то ограничения будут сняты. И если пробные полёты пройдут успешно, то по всей видимости с Татарстана и начнут внедрять этот проект, но уже по все России.



Попутно стоит напомнить, что и Почта России уже проводит подобного рода эксперименты на Урале - там эту услугу скорее всего будут оказывать тем, кто проживает в труднодоступных районах, но кому необходима скорость в доставке почтовых отправлений.



Да, и про главное! По всей видимости такие дроны от Сбера будут оснащены специальными датчиками, и если в полете что-то случится и дрон упадет на землю, то сразу же сработает пирокассета и все банкноты покроются несмываемой краской. Так что для желающих поживиться, то вряд ли...



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59283c380cf37 Представители Сбербанка в очередной раз подтвердили, что руководство данного кредитного учреждения России серьезно подумывает о доставке наличных денежных средств с помощью дронов.Еще в марте этого года Подмосковный телеканал "360" брал интервью у главы направления "Банк ХII" Сбербанка России г-на Соломина и уже тогда в нём он признался, что действительно сейчас специалисты Сбера усиленно работают над сервисом, который позволит производить доставку денег с помощью дронов. Сбербанк объясняет введение такой услуги, что порой очень сложно оперативно подвезти броневиками наличность в отделения этого банка из-за пробок в крупных городах, а также российские регионы часто подтапливает и к сожалению, в такие моменты не каждый вездеход способен вовремя доставить пенсии престарелым в труднодоступные районы и вот тут как раз для этого дела и сгодится дрон. Кстати, такие дроны будут оснащены особыми боксами, которые способны выдержать любые удары и летать они будут на расстояния в 130 км (это в одну сторону). Заказать такой дрон с деньгами можно будет через мобильное приложение в смартфоне.И вот по последним сообщениям в СМИ, о дальнейшем развитии этого проекта, рассказал журналистам на только что проведенном годовом собрании акционеров заместитель председателя правления Сберабанка г-н Кузнецов. В беседе с представителями СМИ он заявил, что буквально через 3-4 недели, в Казани начнутся испытания, если можно так назвать "сберовского дрона". Пока руководство этого кредитного учреждения хочет приспособить дроны для перевозки уже вышеупомянутой наличности, ну а дальше как пойдет - зависит от успеха этого начинания. Дополнительно г-н Кузнецов отметил, что в России уже есть некоторые ограничения на полеты таких воздушных средств доставки, но руководство его банка не сидит сложа руки и активно работает по этому вопросу - вероятней, всего для Сбера какие-то ограничения будут сняты. И если пробные полёты пройдут успешно, то по всей видимости с Татарстана и начнут внедрять этот проект, но уже по все России.Попутно стоит напомнить, что и Почта России уже проводит подобного рода эксперименты на Урале - там эту услугу скорее всего будут оказывать тем, кто проживает в труднодоступных районах, но кому необходима скорость в доставке почтовых отправлений.Да, и про главное! По всей видимости такие дроны от Сбера будут оснащены специальными датчиками, и если в полете что-то случится и дрон упадет на землю, то сразу же сработает пирокассета и все банкноты покроются несмываемой краской. Так что для желающих поживиться, то вряд ли...Специально для mmgp.ru

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