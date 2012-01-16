Coin Nuggets
- зарубежный хайп-проект, позволяющий получить бесплатное количество центов каждый день в течение минимум 10 дней до открытия проекта, нужное для входа в матрицу, в которой по мере продвижения получать криптовалюту.
Также, можно самому пополнять депозит.
Таким образом, те, кто зарегистрируется сейчас, может поучаствовать в хайпе без вложений вообще. Поэтому не теряйте время, регистрируйтесь сейчас, тем более, вы ничего при этом не теряете. Извиняюсь за каламбур. :-)
Допускается регистрация трех аккаунтов с разных IP-адресов и e-mail'ов.
Зарегистрироваться!