Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,697 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Discuss.io привлек $ 5.025 млн для своей исследовательской маркетинговой платформы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:54
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,962
Благодарностей: 1,355
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.125
подарки
Discuss.io привлек $ 5.025 млн для своей исследовательской маркетинговой платформы

Стартап Discuss.io, расположенный в Сиэтле (штат Вашингтон), привлек $ 5.025 млн финансирования, закрыв раунд A для своей исследовательской платформы.
Инвестиционный раунд A был закрыт венчурными фондами Unilever Ventures и Pereg Ventures. Компания, которая с момента своего запуска привлекала в общем объеме $ 6.35 млн, нацелена использовать капитал для расширения возможностей платформы и для увеличения продаж.


Основанная в 2012 году под руководством Зака Симмонса (сейчас на должности генерального директора), Discuss.io является разработчиком платформы, которая дает возможность компаниям в режиме реального времени общаться с потребителями. Благодаря Discuss.io компании и бренды могут проводить различного рода исследования, такие как разработка продукта и его оптимизация. Также можно проводить тестирование рекламы и дизайна продукта.

На сегодняшний день, платформой пользуются ведущие мировые бренды, такие как Unilever, PepsiCo, Nestle, Danone, Godrej и др.


Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек 75%|
|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 18:07
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 477
Благодарностей: 94
УГ: 17
КП: 0.236
Re: Discuss.io привлек $ 5.025 млн для своей исследовательской маркетинговой платформ
На хайпы можно вешать
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Valensiano на форуме  
Ответить
Метки
маркетинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап TapClicks привлек $3 млн для многофункциональной маркетинговой платформы Alcest Горячие новости 0 01.05.2017 18:24
DataWeave привлек инвестиции для уникальной маркетинговой платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.04.2017 11:08
Стартап Endor привлёк $5 млн для своей облачной исследовательской PaaS-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 10:32
Стартап Ecrebo привлек £12 млн. для своей маркетинговой платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2017 19:15
Стартап Springbot привлек $10 млн для своей автоматической маркетинговой платформы Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.12.2016 12:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нужен кредит
От nooO в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Нужен кредит 75 $
От alex2385 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Denver10
Закрытие лже-биржи Concorde-forex.ru
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Globomen
Куда дешевле всего слетать на майские праздники
От Globomen в разделе «Путешествия»
Аватар alexys1975
Acmeinvestor - www.acmeinvestor.com
От alexys1975 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bigprofitt
Vrsmoney.com - виртуальная резервная система
От Bigprofitt в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
411,697
Тем
471,283
Сообщений
11,659,861

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube