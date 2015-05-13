Discuss.io привлек $ 5.025 млн для своей исследовательской маркетинговой платформы

Стартап Discuss.io, расположенный в Сиэтле (штат Вашингтон), привлек $ 5.025 млн финансирования, закрыв раунд A для своей исследовательской платформы.
Инвестиционный раунд A был закрыт венчурными фондами Unilever Ventures и Pereg Ventures. Компания, которая с момента своего запуска привлекала в общем объеме $ 6.35 млн, нацелена использовать капитал для расширения возможностей платформы и для увеличения продаж.
Основанная в 2012 году под руководством Зака Симмонса (сейчас на должности генерального директора), Discuss.io является разработчиком платформы, которая дает возможность компаниям в режиме реального времени общаться с потребителями. Благодаря Discuss.io компании и бренды могут проводить различного рода исследования, такие как разработка продукта и его оптимизация. Также можно проводить тестирование рекламы и дизайна продукта.
На сегодняшний день, платформой пользуются ведущие мировые бренды, такие как Unilever, PepsiCo, Nestle, Danone, Godrej и др.
Перевод специально для MMGP.RU