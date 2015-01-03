Инвестиции с Camelot24

Социальный облачный банк Camelot24.com
объявляет о запуске нового продукта - "Коллективного Blockchain-депозита".
"Коллективный Blockchain-Депозит" - это новый способ получения прибыли от вложений в депозиты в виде коллективных инвестиций в совместные Blockchain-депозитные фонды, где получение прибыли и сохранность депозитов участников страхуют самими же участники-депоненты. Проценты, сроки и другие дополнительные параметры, также выбираются самими участниками фондов.
Отличительной особенностью Blockchain-депозитов, является то, что все операции по ним осуществляются в автоматическом режиме через децентрализованную сеть Blockchain посредством "умных" смарт-контрактов на базе платформы Ethereum (Эфириум).
Преимуществом платформы Ethereum является возможность использования автоматизированных смарт-контрактов. Смарт-контракт может применяться как соглашение между держателями Blockchain-депозитов, которое проверяет все предоставленные данные и решает удовлетворяют ли они условия сделки. В отличие от традиционных контрактов, смарт-контракты не требуют присутствия человека после того, как были созданы, поэтому все выплаты по депозитам проходят автоматически согласно условиям контрактов.
По договоренности между депонентами контракты, включают в себя условие по взаимному страхованию получения прибыли по депозитам и самих депозитов участников. Все то же самое, что и в привычном нам виде на бумаге, только в электронной форме и с одним большим отличием: для заверения, контроля и выполнения условий контракта не нужен юрист, нотариус, торговый агент, иными словами любой посредник между участниками соглашения. Чтобы заключить такой договор, вообще не нужен человек, все работает внутри сети, договора скрепляются цифровой криптографической подписью, что исключает любые махинации.
Работа «умных контрактов» между участниками будет поддерживаться как раз платформой Ethereum, а контракт, по сути, будет являться автономным механизмом, который, занимается финансовыми договорами и выплатами, оставаясь всегда «порядочным», к тому же он будет находиться в открытом доступе на платформе.
Другими словами, контракт сможет зарабатывать для вас деньги, если вам захочется - Вы запустите контракт, решите отойти от дел, а он продолжит работать самостоятельно на ваше благо!
Не следует Blockchain-депозиты путать с привычными депозитами, где условия диктуются банками - это следующее поколение депозитов, отличающееся от банковских депозитов, также как современные крипто-валюты, типа Bitcoin и другие отличаются от привычных бумажных фиатных денег - соответственно и прибыль получаемая от них несоизмеримо выше, как и рост криптовалют по отношению к доллару и другим валютам. Доходность по коллективным Blockchain-депозитам может в разы, если не выше, превышать доходы от банковских. Нет сомнений, что такие депозиты в недалеком будущем будут уверенно заменять устаревшие банковские депозиты, ставки по которым в Европе уже являются отрицательными ставя жирный крест на классическом банковском бизнесе.
Потенциальный рост и доходность Blockchain-коллективных депозитов - это совокупность взаимного доверия людей и компаний выраженная в цифрах. И это намного надежнее любых депозитов в коммерческих банках.
С большей долей вероятности можно утверждать, что индустрия p2p Blockchain-депозитов основанная на взаимном доверии и страховании вырастет и разольется по всему финансовому рынку, как и рынок крипто-валют. Например почти все, кто вошел полгода назад в самые слабые крипто-валюты получили десятикратный доход!!! Самые топовые, такие как Dash, Litecoin, Etherium... - показали по 1000%-5000% процентов роста за полгода. При абсолютной ликвидности. То же самое без всякого сомнения мы увидим в коллективных застрахованных самими вкладчиками Blockchain-депозитах.
Уверенность в этом дают уже свершившиеся факты с теми же крипто-валютами. Консенсус оценка масс приводит их в один прекрасный день к качественным скачкам. Кроме того, люди начинают говорить, читать об этом, начинают разбираться в плюсах децентрализованности и преимуществах блокчейна, механизмах на которых все основано и перспективах.
Принцип работы Blockhain-депозитов (Как это работает)
Инвестируя в Blockhain-депозит или в депозитный Blockchain-фонд, участник соглашается с условиями его обслуживания. Они подразумевают, что участник заключает контракт с другими участниками выбранного депозитного фонда. При этом формируется совместный депозитный фонд, из которого автоматически начисляется прибыль всем участников. Внося депозит (страховку) в этот фонд, участник страхует получение прибыли и депозита другими участниками, а также увеличивает размер общего страхового фонда всех участников депозитной системы, стра*** таким образом и свой депозит с прибылью.
Технически, внося депозиты в совместный депозитный фонд с одинаковыми параметрами (тип процента, длительность, процентная ставка), участники заключают умный контракт через платформу Ethereum. Каждый участник взаимно страхует других, гарантируя им и себе получение прибыли и тела депозита. Чем больше участников, тем выше сумма общего страхового фонда.
Каждый депонент может указать сколько прибыли бы он хотел получать от суммы своего Blockchain-депозита выбрав:
- срок хранения своих финансов (от 1 до 12 месяцев);
- процент ежедневного дохода (от 0.01 до 100%);
- тип процента (простой/сложный);
- валюту депозита.
Суммы внесенных Blockchain-депозитов по одинаковым параметрам объединяются в отдельные "Blockchain-депозитные фонды", которые не перемешиваются с фондами имеющими другие параметры (распределение идёт по процентной ставке, типу процента и длительности) - ежедневный доход начисляется, исходя из этих сумм, уменьшая при этом первоначально сформированный Blockchain-депозитный фонд.
Любой другой участник может присоединится к выбору других, таким образом дополнительно стра*** своим депозитом начисление общей прибыли по депозитам имеющим одинаковые параметры, а депозиты других участников, как старых, так и вновь присоединившихся в свою очередь страхуют профит и депозит этого участника.
По окончанию срока депозита, его тело, также автоматически возвращается из общей массы Blockchain-депозитного фонда посредством умного смарт-контракта без вмешательства оператора облачного банка.
Пример
- 3 участника задепонировали по $100 в Blockchain-депозиты на Camelot24.com, указав желаемый доход 1% в сутки и длительность в 30 дней - суммарный Депозитный фонд составил $300.
- каждый пользователь получает профит по 1 доллару (1%) каждый день, который доступен для моментального вывода
- Суммарный фонд уменьшается на 3 доллара ежедневно
- по истечению 30 дней каждый пользователь получает возможность возврата своих средств из остатка суммы их совместного фонда, который к тому моменту составит $210
НО:
- на протяжении этих 30 дней любые другие участники могут присоединится к этому Депозитному фонду и их депозиты увеличат сумму фонда, обеспечивая тем самым его дальнейший жизненный цикл
Особенность Blockchain-депозитов
- информация по каждому Blockchain-депозитному фонду полностью открыта любому участнику, позволяя заранее оценивать все риски, еще до момента депонирования своих финансов
Можно увидеть сколько средств было внесено, сколько профитов начислено, сколько депозитов полностью выведено и сколько средств осталось в каждом Депозитном фонде.
Если участника не устраивает положение дел в каком-либо из фондов, он имеет полную свободу в создании нового, выбрав желаемый процент, тип и срок. Следует учитывать, что если созданный вами фонд не заинтересует ни одного другого участника, то вы по истечению срока вашего депозита вернете 100% своих финансов без какого-либо профита
Инвестирование в любые финансовые инструменты, включая настоящие коллективные депозиты, как и в любой другой бизнес, включает в себя риски, в том числе потери капитала, не ликвидности, отсутствие прибыли и просрочки, и должно быть сделано только в рамках диверсифицированного портфеля. Вкладывать в депозиты, должны только инвесторы, которые понимают эти риски. Депозиты, "застрахованные" индивидуальными лицами, не покрываются институтами по страхованию вкладов или любыми другими правительственными учреждениями.
https://vk.com/video156049381_456239...21e4783b4f6f15